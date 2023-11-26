Интенсивные бои не прекращаются — Зеленский про ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи со сложными погодными условиями, украинским защитникам чрезвычайно сложно. В частности, сложнее всего в южных регионах страны.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Зеленский про ситуацию на фронте

По словам гаранта, в текущих трудных условиях, когда Украина сталкивается с серьезными испытаниями, благодарность народа должна быть особенно сильной в адрес тех, кто стоит на защите государства.

Зеленский выразил признательность военнослужащим, которые осуществляют украинские атакующие миссии, находятся в боевых зонах и выполняют свои обязанности в мобильных артиллерийских группах, а также во всех остальных воинских подразделениях, которые охраняют нашу страну, защищая жизнь нашего народа и нашу независимость.

"Ни часа не прекращаются интенсивные бои на донецких направлениях, в Харьковской области — Купянское направление. Наши воины также держат позиции и на юге государства: это Запорожская область, наша Херсонщина", — сказал он.

Также Зеленский выразил благодарность всем, кто активно противостоит террористическим атакам со стороны России. ПО словам Президента, признание и уважение адресованы каждому воину, всем их товарищам по оружию, а также тем, кто поддерживает наши военные бригады и силы обороны и безопасности Украины.

"Благодарю тех, кто работает в оборонной промышленности, обеспечивая все необходимое для нашей страны и народа, кто занимается лечением раненых, обучением наших бойцов и организацией волонтерской помощи для поддержки украинской силы", — добавил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.