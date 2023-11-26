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Уничтожают ракеты и дроны врага — Зеленский показал работу защитников украинского неба

26 ноября 2023 16:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уничтожают ракеты и дроны врага — Зеленский показал работу защитников украинского неба
Защитники украинского неба. Фото: Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.

Соответствующие фотографии гарант опубликовал в соцсетях.

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Президент Украины подчеркнул, что украинские защитники успешно сбивают ракеты и дроны противника, спасая жизни людей и оберегая критическую инфраструктуру.

"Я благодарю всех наших военных летчиков, инженеров Воздушных сил, зенитчиков и членов мобильных огневых групп за их вклад в защиту наших граждан, городов и громад. Мы делаем все возможное для укрепления украинского воздушного щита", — заявил Зеленский.

Напомним, что ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показали работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако такие кадры не имеют "чувствительной информации".

При этом накануне Президент Украины Владимир Зеленский назвал области, в которых худшая ситуация с ПВО в Украине. По его словам, от ударов РФ больше всего страдают приграничные территории.

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