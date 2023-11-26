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Знищують ракети та дрони ворога — Зеленський показав роботу захисників українського неба

26 листопада 2023 16:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Знищують ракети та дрони ворога — Зеленський показав роботу захисників українського неба
Захисники українського неба. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.

Відповідні фотографії гарант опублікував у соцмережах.

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Президент України наголосив, що українські захисники успішно збивають ракети та дрони противника, рятуючи життя людей та оберігаючи критичну інфраструктуру.

"Я дякую всім нашим військовим льотчикам, інженерам Повітряних сил, зенітникам та членам мобільних вогневих груп за їхній внесок у захист наших громадян, міст і громад. Ми робимо все можливе для зміцнення українського повітряного щита", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що низка західних ЗМІ, серед яких Reuters і The Sun, показала роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Проте в таких кадрах немає "чутливої інформації".

При цьому напередодні Президент України Володимир Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація із ППО в Україні. За його словами, від ударів РФ найбільше страждають прикордонні території.

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