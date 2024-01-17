Ракетный удар Ирана по Эрбилю в Курдистане, причины, реакция США, украинский след

Последствия удара по Эрбилю. Фото: Reuters/Azad Lashkari

Очередная горячая точка на карте планеты снова вспыхнула на Ближнем Востоке. Хотя удар по американским объектам в Эрбиле не подтвердился, но Соединенные Штаты имеют определенное отношение к началу вероятной войны между Ираном и курдами. В чем была ошибка Запада и какая сторона к этому военному конфликту Украина — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Иранский удар по Эрбилю

Ближний Восток в последние месяцы превратился в самый горячий — после Украины — регион планеты. В октябре палестинская террористическая организация ХАМАС напала на Израиль. Военные действия в секторе Газа, где израильские военные находят все более интересные артефакты того, куда палестинцы тратили гуманитарную и финансовую помощь, продолжаются.

Читайте также:

Вскоре после этого по Израилю начали бить ракетами террористы из Йемена — хуситы, контролирующие часть этой страны. В начале 2024 года ситуация дошла до того, что главные западные демократии – США и Великобритания — вынуждены были нанести удар по хуситским военным объектам. И тут конфликт продолжается – и неизвестно, когда закончится.

А теперь к проиранским террористическим организациям добавился и сам Иран, один из главных авторитарных, тоталитарных даже режимов в регионе. Самая известная иранская военная организация, Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесла ракетный удар по территории Иракского Курдистана, а также и по территории Сирии.

Курды, Израиль или США?

Поскольку удар был нанесен по автономному (и фактически независимому) региону Ирака под названием Иракский Курдистан — одной из версий о причинах этих военных действий Исламской Республики Иран стала попытка отомстить курдам, которых немало живет и на территории Ирана — исторический Курдистан разделен сейчас между четырьмя государствами (кроме Ирака и Ирана, это еще и Сирия с Турцией).

Вторая версия — это удар по традиционному и главному врагу, Соединенных Штатах Америки, потому что сначала появилась информация об ударе по консульству США в столице курдской провинции Эрбиле. Впрочем, сами американцы опровергли эти слухи, заявив, что ни один объект, принадлежащий Соединенным Штатам, не пострадал.

В конце концов, сами иранцы заявили, что они якобы били по какому-то секретному центру легендарной израильской разведки "Моссад", который якобы был расположен именно у Эрбиля. А удар по Сирии они объяснили попыткой поквитаться с террористической организацией "Исламское государство", контролирующей часть этой страны.

Практические последствия удара

Конечно, как всегда в подобных ситуациях, не обошлось без погибших. Не военных, а обычных гражданских жителей Курдистана. Для украинцев эта ситуация уже понятна, потому что подобные удары украинские города и села переживают практически еженедельно — а некоторые населенные пункты, как Херсон, вообще ежедневно. Но есть свидетельство, что жертвы были не совсем случайны.

Так, известно о гибели одного из богатейших бизнесменов Иракского Курдистана Пешрава Дизайи. Кроме самого Дизайи, погибли члены его семьи. Эту потерю для курдского почти-государства трудно переоценить.

Дело в том, что Пешрав Дизайи не просто был близок к нынешнему руководству Иракского Курдистана, но и активно перестраивал его. Компания Дизаи занималась масштабными девелоперскими проектами, создавая привлекательную для проживания этнических курдов территорию (а в Иране и Турции отношение соответствующих властей к курдам является, мягко говоря, не очень дружеским, поэтому потенциальная миграция в единственный, пусть и формально не независимый регион под контролем курдской власти, является стратегическим вопросом).

Кроме того, следствием этого удара — а также последовавшего после атаки на Курдистан обстрела территории Пакистана — может стать новый военный конфликт. Причем ввиду ядерного статуса Пакистана с достаточно серьезными последствиями. Вряд ли потенциальная ирано-курдская, ирано-израильская или ирано-пакистанская война перерастет в Третью мировую — но лишний источник напряжения будет однозначно на руку режиму иранских аятолл. И в России, конечно.

В чем ошибка США и при чем здесь Украина

И здесь стоит упомянуть, что ко всем этим событиям — атаке ХАМАСа на Израиль, хуситским обстрелам, иранским ракетным атакам на Курдистан и Пакистан — привела, в частности, и нерешительность Запада. Нерешительность, которую продемонстрировали тогдашние лидеры демократического мира, — президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель.

Они фактически никоим образом не отреагировали на аннексию Россией Крыма — санкции, введенные Соединенными Штатами, вообще не остановили Владимира Путина. А немцы вообще закрыли глаза на это беспрецедентное нарушение международного права и до 2022 года продолжали сотрудничество со страной-агрессором, в частности, на проекте "Северный поток-2".

Именно в Украине, в Крыму и на Донбассе, зарыты ключи ко всем этим конфликтам, которые уже есть и еще появятся. Демократический Запад продемонстрировало свою нерешительность и слабость (в отличие от республиканской администрации Джорджа Буша-младшего 2003 года, которая, возможно, и не совсем законно, но обезопасила мир от иракского диктатора Саддама Хусейна) — что было расценено Китаем и Россией, Ираном и разнообразными исламскими террористами однозначно. Как сигнал активизации.

Именно ненаказание России за Крым сейчас оборачивается всеми этими военными конфликтами. Конфликтами, которые Западу все равно придется разрешать.