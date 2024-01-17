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Иранская атака на курдов — каким боком к этой войне Украина

17 января 2024 06:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Ракетный удар Ирана по Эрбилю в Курдистане, причины, реакция США, украинский след
Последствия удара по Эрбилю. Фото: Reuters/Azad Lashkari
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Очередная горячая точка на карте планеты снова вспыхнула на Ближнем Востоке. Хотя удар по американским объектам в Эрбиле не подтвердился, но Соединенные Штаты имеют определенное отношение к началу вероятной войны между Ираном и курдами. В чем была ошибка Запада и какая сторона к этому военному конфликту Украина — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Иранский удар по Эрбилю

Ближний Восток в последние месяцы превратился в самый горячий — после Украины — регион планеты. В октябре палестинская террористическая организация ХАМАС напала на Израиль. Военные действия в секторе Газа, где израильские военные находят все более интересные артефакты того, куда палестинцы тратили гуманитарную и финансовую помощь, продолжаются.

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Вскоре после этого по Израилю начали бить ракетами террористы из Йемена — хуситы, контролирующие часть этой страны. В начале 2024 года ситуация дошла до того, что главные западные демократии – США и Великобритания — вынуждены были нанести удар по хуситским военным объектам. И тут конфликт продолжается – и неизвестно, когда закончится.

А теперь к проиранским террористическим организациям добавился и сам Иран, один из главных авторитарных, тоталитарных даже режимов в регионе. Самая известная иранская военная организация, Корпус стражей исламской революции (КСИР), нанесла ракетный удар по территории Иракского Курдистана, а также и по территории Сирии.

Курды, Израиль или США?

Поскольку удар был нанесен по автономному (и фактически независимому) региону Ирака под названием Иракский Курдистан — одной из версий о причинах этих военных действий Исламской Республики Иран стала попытка отомстить курдам, которых немало живет и на территории Ирана — исторический Курдистан разделен сейчас между четырьмя государствами (кроме Ирака и Ирана, это еще и Сирия с Турцией).

Вторая версия — это удар по традиционному и главному врагу, Соединенных Штатах Америки, потому что сначала появилась информация об ударе по консульству США в столице курдской провинции Эрбиле. Впрочем, сами американцы опровергли эти слухи, заявив, что ни один объект, принадлежащий Соединенным Штатам, не пострадал.

В конце концов, сами иранцы заявили, что они якобы били по какому-то секретному центру легендарной израильской разведки "Моссад", который якобы был расположен именно у Эрбиля. А удар по Сирии они объяснили попыткой поквитаться с террористической организацией "Исламское государство", контролирующей часть этой страны.

Практические последствия удара

Конечно, как всегда в подобных ситуациях, не обошлось без погибших. Не военных, а обычных гражданских жителей Курдистана. Для украинцев эта ситуация уже понятна, потому что подобные удары украинские города и села переживают практически еженедельно — а некоторые населенные пункты, как Херсон, вообще ежедневно. Но есть свидетельство, что жертвы были не совсем случайны.

Так, известно о гибели одного из богатейших бизнесменов Иракского Курдистана Пешрава Дизайи. Кроме самого Дизайи, погибли члены его семьи. Эту потерю для курдского почти-государства трудно переоценить.

Дело в том, что Пешрав Дизайи не просто был близок к нынешнему руководству Иракского Курдистана, но и активно перестраивал его. Компания Дизаи занималась масштабными девелоперскими проектами, создавая привлекательную для проживания этнических курдов территорию (а в Иране и Турции отношение соответствующих властей к курдам является, мягко говоря, не очень дружеским, поэтому потенциальная миграция в единственный, пусть и формально не независимый регион под контролем курдской власти, является стратегическим вопросом).

Кроме того, следствием этого удара — а также последовавшего после атаки на Курдистан обстрела территории Пакистана — может стать новый военный конфликт. Причем ввиду ядерного статуса Пакистана с достаточно серьезными последствиями. Вряд ли потенциальная ирано-курдская, ирано-израильская или ирано-пакистанская война перерастет в Третью мировую — но лишний источник напряжения будет однозначно на руку режиму иранских аятолл. И в России, конечно.

В чем ошибка США и при чем здесь Украина

И здесь стоит упомянуть, что ко всем этим событиям — атаке ХАМАСа на Израиль, хуситским обстрелам, иранским ракетным атакам на Курдистан и Пакистан — привела, в частности, и нерешительность Запада. Нерешительность, которую продемонстрировали тогдашние лидеры демократического мира, — президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель.

Они фактически никоим образом не отреагировали на аннексию Россией Крыма — санкции, введенные Соединенными Штатами, вообще не остановили Владимира Путина. А немцы вообще закрыли глаза на это беспрецедентное нарушение международного права и до 2022 года продолжали сотрудничество со страной-агрессором, в частности, на проекте "Северный поток-2".

Именно в Украине, в Крыму и на Донбассе, зарыты ключи ко всем этим конфликтам, которые уже есть и еще появятся. Демократический Запад продемонстрировало свою нерешительность и слабость (в отличие от республиканской администрации Джорджа Буша-младшего 2003 года, которая, возможно, и не совсем законно, но обезопасила мир от иракского диктатора Саддама Хусейна) — что было расценено Китаем и Россией, Ираном и разнообразными исламскими террористами однозначно. Как сигнал активизации.

Именно ненаказание России за Крым сейчас оборачивается всеми этими военными конфликтами. Конфликтами, которые Западу все равно придется разрешать.

США
Иран
Ангела Меркель
Пакистан
Ирак
Барак Обама
война в Украине

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