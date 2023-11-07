Кто из украинских военных имеет право уволиться с ВСУ — полный список

Бойцы Запорожской ТРО стали героями фоторепортажа международных СМИ. Фото: Reuters

Второй год в Украине идет полномасштабная война. Украинские военнослужащие шаг за шагом освобождают наши земли от российских окупантов, жертвуя собой, своим здоровьем и жизнью. Во время действия военного положения защитники и защитницы несут службу до введения в действие приказа о демобилизации. Однако законодательством предусмотрены основания, позволяющие уволиться из рядов ВСУ.

Какие именно основания дают право покинуть военную службу, рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина.

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Следует отметить, что причины для увольнения с военной службы и продолжительность несения службы во время войны и в мирное время определяет ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Так, по закону, военные служат до введения в действие приказа о демобилизации, завершении военного положения (ст. 23) или если есть основания для увольнения со службы (ст. 26).

Когда военные имеют право на увольнение со службы — полный список оснований

Козян отметила, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава, увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Список таких причин определяется Кабмином.

Согласно Постановлению № 413 от 12.06.2013 года военнослужащие, кроме военнослужащих срочной военной службы, и лица рядового и начальствующего состава по их просьбе могут быть уволены с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава по следующим семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:

самостоятельное воспитание (без отца/матери) ребенка/детей младше 18 лет;

наличие троих и более детей;

содержание совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если он (она) является инвалидом I или II группы или продолжает обучение (студенты, курсанты, слушатели (кроме курсантов и слушателей военных учебных заведений), стажеры высшего учебного заведения) и в этой связи нуждается в материальной помощи матери (отца);

заключение брака с гражданкой (гражданином) Украины, иностранцем или лицом без гражданства, постоянно проживающим за пределами Украины;

болезнь военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава или члена его семьи, если такая болезнь согласно заключению врачебной или врачебно-экспертной комиссии препятствует военнослужащему или лицу рядового или начальствующего состава проходить службу в данной местности или проживать в ней члену его семьи, в случае отсутствия возможности перемещения (перевода) в другую местность;

необходимость постоянного постороннего ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии для лиц старше 18 лет или врачебно-консультативной комиссии для лиц до 18 лет;

невозможность назначения одного из военнослужащих, лиц рядового или начальствующего состава, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта (гарнизона) в случае перемещения (перевода) жены (супруга) на новое место службы в другой населенный пункт (гарнизон);

долгосрочная командировка за границу супруги (супруга) военнослужащего, лица рядового и начальствующего состава.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, увольняются:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с самостоятельным воспитанием без матери/отца ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

в связи с пребыванием на содержании трех и более детей младше 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

из-за необходимости осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

если есть необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Военный пишет рапорт. Фото: google.com

Рапорт на увольнение с военной службы

В случае увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт по команде, в котором указывается основание увольнения и подтверждающие документы.

В рапорте указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном

резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности; согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам осуществляется при наличии оригиналов документов, подтверждающих такое основание увольнения.

Правила об увольнении военнослужащих, принимающих непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий, только после завершения выполнения задач в интересах обороны и не позднее трех месяцев со дня представления рапорта на увольнение с военной службы, распространяются на контрактников по ч. 5 ст. 26, а не мобилизованных по ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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