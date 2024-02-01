Замораживание войны, корейский вариант прекращения боевых действий, насколько это реально

Российские войска на оккупированной территории Украины. Фото: росСМИ

Вопрос окончания российско-украинской войны, формата ее окончания — один из ключевых на нынешнем этапе конфликта. Насколько реальна идея "корейского варианта" выхода Украины из войны, есть ли в этой ситуации какие-то плюсы — об этом говорится в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что означает "корейский вариант"

Война на Корейском полуострове продолжалась три года первой половины 50-х годов прошлого века. Тогда коммунистический режим, оккупировавший северную часть Кореи, с помощью двух других коммунистических государств, Китая и Советского Союза, пытался взять под контроль юг полуострова.

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После вступления в войну военной группировки западной коалиции (в состав которой входили войска США, Великобритании и ряд других стран антигитлеровской коалиции) ситуация изменилась — и через несколько месяцев войска Республики Корея оттеснили коммунистическую армию на север.

В итоге война зашла в тупик еще в 1951 году, но до смерти советского диктатора Иосифа Сталина ни о каком перемирии между двумя Кореями — капиталистической и коммунистической — речь не шла вообще. Лишь когда в Москве сменилась власть, Президиум ЦК КПСС, фактически главный коллективный руководящий орган СССР, проголосовал за мирные переговоры.

Переговоры завершились лишь договоренностью о прекращении огня, а мирный договор между двумя Кореями до сих пор не подписан. Территория КНДР, северной, коммунистической части полуострова, и южной Республики Корея была оформлена исключительно на той территории, которую контролировали соответствующие войска. Между ними, в районе 38-й параллели, была организована демилитаризованная зона. Такова ситуация и сейчас, через 70 лет после завершения Корейской войны, хотя еще в 2013-м власти Республики Корея предлагали КНДР подписать мирное соглашение.

Кто говорит о таком завершении войны

О варианте завершения горячей фазы российско-украинской войны по корейскому сценарию — прекращение огня, линия фронта фактически превращается в линию разграничения или подобие демилитаризованной зоны между двумя Кореями — в разное время, начиная с конца 2022 года, говорили разные западные источники.

Естественно, официальные лица стран Запада о подобном варианте не заявляли — это было бы слишком резонансным, если не сказать скандальным, шагом. Западные СМИ время от времени обсуждают эту тему, ссылаясь на неофициальные предложения лидеров антироссийской коалиции. Так, издание Politico в мае прошлого года писало о том, что Белый дом не исключает такого развития событий (в частности, и потому, что он на руку Соединенными Штатами Америки).

Украинская сторона после прекращения переговорного процесса в Стамбуле еще весной 2022 года занимает подчеркнуто антироссийскую позицию и подчеркивает необходимость полного восстановления территориальной целостности (формула "границы 1991 года"). Но возможен ли вообще "корейский сценарий" окончания российско-украинской войны, в частности ее горячей фазы?

Почему Украина-2024 — не Корея-1953

Во-первых, стоит отметить существенные отличия между корейской и российско-украинской войнами. В войне на Корейском полуострове участвовали две группировки, которые фактически были превращены в две страны с разным государственным строем. В нашем же случае Российская Федерация не планирует создавать на оккупированных территориях никаких марионеточных государств, типа "ДНР" и "ЛНР", а присоединила эти украинские регионы к себе, записав их в свою Конституцию (нарушив все нормы международного права).

Конечно, это отличие не играет ключевой роли в возможности прекращения боевых действий и фактической заморозки военного конфликта. К тому же, у Украины и России уже есть опыт подобной заморозки — в 2015 году, после вторых Минских соглашений. Впрочем, тогда причины договоренностей были совсем другие, потому что Украине нужно было остановить наступление российских оккупационных войск и получить время для фактического строительства Вооруженных сил с самого нуля.

Сейчас же — и об этом, в частности, говорил в своей статье для издания The Economist Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отмечая, что нужен масштабный технологический скачок — война, как и в 50-х годах в Корее, постепенно заходит в тупик. Так что, по сути, к прекращению горячей фазы конфликта рано или поздно стороны придут эволюционным путем — истощив все свои запасы и упустив возможности для быстрого наступления и изменения ситуации на театре боевых действий.

Путин еще жив

Кроме того, переговоры о прекращении огня, как уже было сказано, начались только после того, как в СССР сменилась власть. Как вспоминали позже источники в советской власти, Иосиф Сталин до последнего не оставлял планов о полном захвате Кореи и превращении всего полуострова в коммунистическую диктатуру — и даже, как говорится, планировал ядерный удар по вражеской армии и Третью мировую, которая непременно наступила бы, если бы события начали развиваться таким образом.

В России-2024 ситуация пока отличается от СССР-1953. Нынешний кремлевский диктатор Владимир Путин, несмотря на все слухи о "холодильнике на Валдае", жив и не планирует вести никаких переговоров. Другое дело, что Россия, как бы тамошние пропагандисты ни хвастались, действительно истощает свои запасы, а их восстановление — это не очень простой процесс.

Поэтому в определенный момент, формально не вступая в переговорный процесс с Украиной, российские оккупанты будут вынуждены прекратить активные боевые действия. Но, в отличие от корейского сценария, это прекращение огня не будет окончательным, а только передышкой для следующей войны. Собственно это мы уже увидели после того, как в начале 2015 года была остановлена война на Донбассе.

Что нужно Украине

И в такой ситуации, к которой Украина, возможно, так или иначе дойдет, ключевым становится вопрос о том, как будут использованы месяцы или годы после прекращения горячей фазы войны. В прошлый раз Украина, несмотря на все проблемы, занялась развитием собственных вооруженных сил — результаты чего мир увидел уже в первые месяцы войны. В частности, ракеты "Нептун", которыми был уничтожен ракетный крейсер "Москва", появились на свет уже после 2014 года.

Нынешняя ситуация отличается от предыдущей. Тогда и Украина, и мир надеялись, что донбасский конфликт не перерастет в глобальную войну. 24 февраля 2022 года стало окончательно понятно, что Россию можно остановить только силой. После гипотетического прекращения боевых действий по корейскому сценарию Украине будет недостаточно только развития военно-промышленного комплекса и западной помощи. Нужны мероприятия более глобальные, масштабные и более действенные.

Такие, как вступление Украины в НАТО даже до окончательного завершения военного конфликта, с уточнением, что статья 5 Североатлантического договора будет распространяться только на территорию, которая находилась под контролем Украины на момент завершения этой горячей фазы войны. Или гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки, аналогичные полученным Финляндией и Швецией после подачи заявки на вступление в Альянс.

Оба эти варианта будут означать по большому счету только одно. Россия либо остановится навсегда и будет вынуждена фактически признать существование независимой от нее Украины как части западного мира, европейского и евроатлантического, или российско-украинская война превратится действительно в Третью мировую. И здесь уже Украина не будет играть главную роль, поскольку боевые действия будут идти на других направлениях (там, где, по мнению Кремля, будет проще добыть хоть какие-то ощутимые успехи).

Кстати, именно об этом — о прекращении боевых действий и "частичном" вступлении Украины в НАТО — все чаще говорят на Западе, пока только отставные политики и чиновники. Конечно, это решение имеет свою негативную сторону — фактически это будет означать, что часть украинской территории останется на неопределенное время под контролем РФ. И эту тему российские пропагандисты уже разгоняют в информационном пространстве как "Украина может продать часть своих территорий в обмен на членство в НАТО", что, как вы понимаете, не соответствует действительности. Но этот негативный фактор может, наконец, остановить реализацию такого сценария уже со стороны украинской власти.

Пока говорить о "корейском сценарии" для Украины некорректно, хотя он сам по себе приближается по мере истощения военных запасов России и разговоров о возможном уменьшении или полном прекращении военно-технической поддержки Украины со стороны Запада.