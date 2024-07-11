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В Хмельнитчине прогремели мощные взрывы

11 июля 2024 21:12
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Староконстантинове раздались взрывы
Взрыв. Фото: vsn.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В городе Староконстантинов Хмельницкой области в четверг, 11 июля, раздались взрывы. В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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В 20:59 Воздушных Силах призвали жителей перейти в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Скриншот сообщения Воздушных Сил
Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 21:03 местные паблики сообщили о взрывах. В то же время в Воздушных силах предупредили, что в направлении города летит две группы ракет.

Сообщение местного паблика
Сообщение местного паблика. Фото: скриншот
Скриншот сообщения Воздушных Сил
Скриншот сообщения Воздушных Сил

Карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, 11 июля, в Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели скрыться в укрытии, никто не пострадал.

Также мы писали, что 11 июля прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

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