Ворожий обстріл Херсонщини — під вогнем опинилися рятувальники

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині. Фото: ДСНС

У Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України у четвер, 11 липня.

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Скинули вибухівку на рятувальників

Інцидент стався зранку на території Білозерської територіальної громади Херсонської області. Через обстріл з боку окупантів виникла пожежа, яку приїхали ліквідовувати вогнеборці.



"Рятувальники встигли зайти у безпечне місце і ніхто не постраждав", — зазначили в правоохоронці.

Пошкоджений обстрілом пожежний автомобіль. Фото: ДСНС

Пробитий дах пожежного автомобіля. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вночі завдали удару по Павлограду та Нікополю. Внаслідок цього було пошкоджено низку будинків та установ, а також є постраждалі.

До 80% осіб, які покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.