Ворожий обстріл Херсонщини — під вогнем опинилися рятувальники

На Херсонщині окупанти вкотре скинули вибухівку на рятувальників
У Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України у четвер, 11 липня.
Скинули вибухівку на рятувальників
Інцидент стався зранку на території Білозерської територіальної громади Херсонської області. Через обстріл з боку окупантів виникла пожежа, яку приїхали ліквідовувати вогнеборці.
"Рятувальники встигли зайти у безпечне місце і ніхто не постраждав", — зазначили в правоохоронці.
Нагадаємо, росіяни вночі завдали удару по Павлограду та Нікополю. Внаслідок цього було пошкоджено низку будинків та установ, а також є постраждалі.
До 80% осіб, які покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.
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