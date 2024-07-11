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На Херсонщині окупанти вкотре скинули вибухівку на рятувальників

11 липня 2024 12:52
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Ворожий обстріл Херсонщини — під вогнем опинилися рятувальники
Наслідки російського обстрілу на Херсонщині. Фото: ДСНС
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України у четвер, 11 липня.

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Інцидент стався зранку на території Білозерської територіальної громади Херсонської області. Через обстріл з боку окупантів виникла пожежа, яку приїхали ліквідовувати вогнеборці.
 
"Рятувальники встигли зайти у безпечне місце і ніхто не постраждав", — зазначили в правоохоронці.

пошкоджений пожежний автомобіль
Пошкоджений обстрілом пожежний автомобіль. Фото: ДСНС
пошкодження пожежного автомобіля
Пробитий дах пожежного автомобіля. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вночі завдали удару по Павлограду та Нікополю. Внаслідок цього було пошкоджено низку будинків та установ, а також є постраждалі.

До 80% осіб, які покинули більш безпечні регіони Херсонщини, зараз повертаються назад. Люди розпочинають відновлення своїх домівок та господарств.

ДСНС вибух Україна обстріли Херсонська область військові злочини

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