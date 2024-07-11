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В Херсонской области оккупанты в очередной раз сбросили взрывчатку на спасателей

11 июля 2024 12:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Вражеские обстрелы Херсонщины — под огнем оказались спасатели
Последствия российских обстрелов в Херсонской области. Фото: ГСЧС
Дмитрий Галушка - Редактор

В Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели спрятаться в укрытии, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в четверг, 11 июля.

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Сбросили взрывчатку на спасателей

Инцидент произошел утром на территории Белозерской территориальной громады Херсонской области. Из-за обстрела со стороны окупантов возник пожар, который приехали ликвидировать пожарные.

"Спасатели успели зайти в безопасное место и никто не пострадал", — отметили в милиции.

поврежденный пожарный автомобиль
Поврежден обстрелом пожарный автомобиль. Фото: ГСЧС
повреждение пожарного автомобиля
Пробита крыша пожарного автомобиля. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне ночью нанесли удар по Павлограду и Никополю. В результате был поврежден ряд домов и учреждений, а также есть пострадавшие.

До 80% человек, покинувших более безопасные регионы Херсонщины, сейчас возвращаются назад. Люди приступают к восстановлению своих домов и хозяйств.

ГСЧС взрыв Украина обстрелы Херсонская область военные преступления

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