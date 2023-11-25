Сейчас, 25 ноября в Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога.

Уничтожение вражеской воздушной цели. Иллюстративное фото: google.com

На Запорожье и Днепровщине звучит воздушная тревога. В Запорожской области существует угроза применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Угроза ударных БПЛА в Запорожье

Сейчас, 25 ноября на Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов враждебными БпЛА по Запорожской области.

Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Местные телеграмм-каналы отмечают движение ударных беспилотников РФ на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста днепровского телеграмм-канала

Карта воздушных тревог 25 ноября. Фото: Карта воздушных тревог Украины

Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога продолжалась в течение шести часов.

В Запорожье местные жители сообщали о взрывах утром, 25 ноября.