Сейчас, 25 ноября в Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога.

На Юге объявлена воздушная тревога – угроза враждебных БпЛА
На Запорожье и Днепровщине звучит воздушная тревога. В Запорожской области существует угроза применения вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Угроза ударных БПЛА в Запорожье
Сейчас, 25 ноября на Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов враждебными БпЛА по Запорожской области.
Местные телеграмм-каналы отмечают движение ударных беспилотников РФ на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога продолжалась в течение шести часов.
В Запорожье местные жители сообщали о взрывах утром, 25 ноября.
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