Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Юге объявлена воздушная тревога – угроза враждебных БпЛА arrow

На Юге объявлена воздушная тревога – угроза враждебных БпЛА

25 ноября 2023 21:15
обновлено: 21:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сейчас, 25 ноября в Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога.
Уничтожение вражеской воздушной цели. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Запорожье и Днепровщине звучит воздушная тревога. В Запорожской области существует угроза применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Угроза ударных БПЛА в Запорожье

Сейчас, 25 ноября на Запорожье и Днепровщине объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов враждебными БпЛА по Запорожской области.

Сообщение о воздушной тревоге
Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Местные телеграмм-каналы отмечают движение ударных беспилотников РФ на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Уведомление об угрозе БпЛА
Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста днепровского телеграмм-канала
Карта воздушных тревог 25 ноября
Карта воздушных тревог 25 ноября. Фото: Карта воздушных тревог Украины

Напомним, в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога продолжалась в течение шести часов.

В Запорожье местные жители сообщали о взрывах утром, 25 ноября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме