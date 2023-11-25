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У Запоріжжі пролунали вибухи

25 листопада 2023 08:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Запоріжжі пролунали вибухи
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: t. me kyiv_n
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — зазначають у повідомленні.

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram "Суспільне Запоріжжя"

Де ще триває загроза

Наразі повітряна тривога оголошена також в Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

вибухи у місті
Мапа повітряних тривог

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що активність авіації армії РФ було зафіксовано на південному сході країни. 

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наразі ворожа ракета рухається у напрямку Дніпра. 

вибухи у місті
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, місцеві жителі Києва повідомляли про вибухи у місті. Наразі досі триває загроза застосування ворожих БпЛА.

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