У Запоріжжі пролунали вибухи
25 листопада 2023 08:33
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: t. me kyiv_n
У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — зазначають у повідомленні.
Де ще триває загроза
Наразі повітряна тривога оголошена також в Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.
Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що активність авіації армії РФ було зафіксовано на південному сході країни.
Наразі ворожа ракета рухається у напрямку Дніпра.
Нагадаємо, місцеві жителі Києва повідомляли про вибухи у місті. Наразі досі триває загроза застосування ворожих БпЛА.
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