У Запоріжжі пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: t. me kyiv_n

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — зазначають у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Суспільне Запоріжжя"

Де ще триває загроза

Наразі повітряна тривога оголошена також в Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Мапа повітряних тривог

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що активність авіації армії РФ було зафіксовано на південному сході країни.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наразі ворожа ракета рухається у напрямку Дніпра.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, місцеві жителі Києва повідомляли про вибухи у місті. Наразі досі триває загроза застосування ворожих БпЛА.