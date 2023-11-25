В Запорожье раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: t. me kyiv_n

В Запорожье местные жители сообщают о взрывах. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — отмечают в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Общественное Запорожье"

Где еще есть угроза

Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Карта воздушных тревог

В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ заявили, что активность авиации армии РФ была зафиксирована на юго-востоке страны.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Вражеская ракета движется в направлении Днепра.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, местные жители Киева сообщали о взрывах в городе. В настоящее время есть угроза применения враждебных БпЛА.