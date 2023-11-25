Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье раздались взрывы arrow

В Запорожье раздались взрывы

25 ноября 2023 08:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожье раздались взрывы
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: t. me kyiv_n
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожье местные жители сообщают о взрывах. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

"В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — отмечают в сообщении.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram "Общественное Запорожье"

Где еще есть угроза

Воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

взрывы в городе
Карта воздушных тревог

В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ заявили, что активность авиации армии РФ была зафиксирована на юго-востоке страны.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Вражеская ракета движется в направлении Днепра.

взрывы в городе
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Напомним, местные жители Киева сообщали о взрывах в городе. В настоящее время есть угроза применения враждебных БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме