Мобилизация в Украине и удар ВСУ по Крыму: интервью Чернева

Депутат "Слуга народа" Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов

Каким должен быть новый законопроект о мобилизации, стоит ли мобилизировать депутатов ВР и что нужно Украине для победы над врагом — в интервью Новини.LIVE.

В первой части интервью читайте о том, при каких условиях ВСУ будут готовы уйти из Авдеевки, почему мы не дошли до Крыма и что будет на самом деле, если президентом станет Дональд Трамп.

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Когда немцы передадут нам ракеты Taurus и при каких условиях?

— Этому вопросу уже будет год, и впервые мы подняли его на встрече как раз с их комитетом, мол, у вас есть вот такие ракеты, и после этого данный вопрос перешел в публичную плоскость. Позже наше Минобороны сделало официальный запрос. Тут есть несколько аспектов.

Первое, как мы видим, Германия в своих действиях очень оглядывается на США. Когда они делают первый шаг, Германия делает второй. Так было с танками "абрамс", "хаймарсами". США пока не спешат предоставлять нам "атакамс", опасаясь, что это может привести к эскалации. Хотя к какой еще эскалации ответа нет.

Мы со своей стороны делаем все, чтобы побуждать Шольца к этому решению, и я лично много работаю с депутатами Бундестага, чтобы они подтолкнули его со своей стороны. Удивительным образом его партия SPD также поддерживает передачу нам Таурусов.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Фото: АрмияИнформ

И это удивительно, потому что канцлер избирается Бундестагом. Теперь этот пункт уже хотят прописать в законопроекте и если Шольц не прислушается даже к этому решению, тогда могут не прислушаться к его вопросам.

Поэтому надеюсь, что у нас большие шансы получить эти ракеты.

К концу весны?

— Надеюсь, да. Но не будем загадывать, потому что это долгий процесс. Все, что можно сделать на уровне парламента, мы делаем. К сожалению, у нас нет влияния на кабинет Шольца. На него есть влияние у парламента.

Может ли Запад позволить нам наносить удары по военным объектам на территории РФ западным оружием?

— Думаю, пока это нереально, потому что и они и Россия будут рассматривать это как эскалацию. Но если Запад будет понимать, что такого столкновения не избежать, возможно, он может дать такое разрешение.

Каков потенциал у Северной Кореи, без помощи которой, по данным ГУР, РФ было бы сложно.

— Эта страна работала десятилетиями над созданием военного арсенала, готовясь к войне с Южной Кореей. И поскольку они таки берегут все для данной условной войны, они не будут передавать РФ все, что у них есть. И тот миллион переданных снарядов — если не предел потенциала, то почти все, что они могут сделать.

Сергей Шойгу и Ким чэн Ин. Фото: РосСМИ

Однако их не следует недооценивать. У них есть баллистические ракеты, которые они могут передать. Но вопрос не в их количестве, а в количестве пусковых установок. По нашим данным, их есть несколько десятков. Поэтому, с одной стороны, не нужно переоценивать вклад КНДР, как одного из союзников РФ, но и недооценивать тоже не стоит. Потому что некоторые разработки у них есть и они могут в дальнейшем передавать свое вооружение РФ.

А как на счет Ирана?

— У Ирана поддержка и политическая и военная. Но этот союз не по большой дружбе, а потому, что у них один общий враг — США. Россия хочет вытеснить их из Европы, а Иран — с Ближнего Востока. Вот они и помогают друг другу. Этот союз будет продолжаться, но есть ли там потенциал к росту — честно говоря, большого желания от Ирана я не вижу.

Он ведь тоже хочет чего-то взамен. К примеру, истребители Су-35, которые пока не держал. Потому как дальше будет продолжаться это сотрудничество — посмотрим.

Было много информации о вероятности передачи Ираном РФ баллистических ракет, но до сих пор еще не сделано.

— Думаю, потому, что не выполняются договоренности со стороны РФ по истребителям.

А каков потенциал украинского ВПК? Вот разведка говорит, что он сильно донимает врага.

— Он вырос по некоторым направлениям и отраслям по сравнению с тем, что было до войны. Некоторые программы даже запустились с нуля. У нас достаточно мощная ракетная программа, которая была и продолжается.

ВПК Украины. Фото: AFP

Мы разрабатываем свою систему ПВО, наращиваем производство снарядов, бронетехники. Это уже разогналось. Но мы пока не можем покрывать свои потребности собственными силами. Однако какую-то часть уже так.

Мы заинтересованы сотрудничать с оборонными предприятиями, в частности, с США. И об этом говорил президент, когда находился там с визитом.

Для нас это важно, потому что у нас будет меньшая цепочка логистики. К примеру, ремонтировать у нас американскую технику, а не в США. Или производить запчасти для техники, которая нам нужна.

А что нам вообще нужно для победы? Ну или хотя бы выйти к Крымскому перешейку – основное направление удара ВСУ.

– Очень много оружия, и в Давосе уже звучала именно такая история. Не о договоренностях с РФ, не о дальнейшем продолжающемся санкционном давлении. Основной фактор, который поможет выиграть в этой войне — вооружение.

Наши ближайшие соседи понимают это как можно лучше и готовятся к сценарию прямого боестолкновения из РФ. Это дает нам оптимизм, что Европа просыпается и отсидеться не получится.

Оружие – наш единственный фактор победы и инвестиция в глобальную безопасность.

По вашему мнению, если Украина и Запад проиграют, демократия исчезнет, а мир превратится в диктатуру.

— Думаю, РФ и ее партнеры (Иран, Северная Корея и Китай – ред.) могут параллельно начать эти процессы. Ожидая окончания войны в Украине, они с территории Беларуси могут атаковать страны Балтии или Польшу через Сувальский коридор. Даже не русской регулярной армией, а зелеными человечками. Как это было в Крыму.

НАТО не сможет ответить, а задачей России будет показать: "Вот видите, вас никто не может защитить, НАТО уже не существует". Потому что, когда все эти опытные войска РФ столкнутся с натовскими войсками, которые не проходили никаких боевых действий, они могут иметь частичный успех там.

Задача РФ не оккупировать какой-нибудь город, а всадить США за стол переговоров, мол, а теперь вы готовы говорить? И это тот сценарий, над которым Кремль работает сейчас.

Что остается за закрытыми дверями по войне в Украине?

— Кардинально ничего из того, что позже обучается публично. Точно не идет речь что-то вроде "давайте садиться за стол переговоров". Хотя где-то год назад нам как-то пытались об этом намекнуть. Однако неоднократно услышав позицию президента, что Украина не будет вести никаких переговоров со страной-террористом, пока ее войска на нашей территории больше к этому вопросу не возвращаются.

И в то же время не дают нам необходимое оружие. Как тогда нам эту войну окончить? Как минимум – это дорого, но самое главное – гибнут наши люди.

— Да, война — это дорого, но в то же время это инвестиция в безопасность Запада. Расход 5% оборонного бюджета США на то, чтобы разбить 50% армии РФ без всякого даже раненого американского солдата — это точно инвестиция в их собственную безопасность.

Но сейчас мы просим столько вооружения, чтобы не просто удержаться, а перейти в контрнаступление и выбить врага с нашей территории. Думаю, у наших партнеров достаточно аргументов, чтобы они убедили своих избирателей в необходимости помощи нам. Другой вопрос, пользуются ли они ими? Кажется, нет.

В настоящее время заторможена помощь со стороны США и это затрудняет нам оборону и планирование наступления. Однако мы работаем над разблокировкой.

Каким должен быть законопроект по мобилизации, чтобы устроил военных, общество и политиков?

— Он должен быть сбалансирован и справедлив. То есть должно быть больше мотивационных стимулов, рекрутинговых подходов, чем принуждения. Он точно не должен нарушать Конституцию и права человека.

ВСУ. Фото: Генштаб

Мобилизационный законопроект нужен, потому что наш враг наращивает свой контингент и мы знаем об их планах новых волн мобилизации.

Надеюсь, тот законопроект, который придет сейчас, будет доработан. Ведь мы проработали первый законопроект и предоставили свои предложения, которые должны быть изменены. Поэтому надеюсь, что новый действительно будет изменен и сбалансирован. Пока его готовит Минобороны.

В общем, право подавать законопроекты имеет Кабмин. Минобороны такого права нет. Но "за" должны проголосовать все министерства. Когда мы рассматривали первый вариант, не все министерства были в курсе по своей части ответственности.

Посмотрим, что наработает Минобороны вместе с Генштабом и другими министерствами, и тогда уже будем новый законопроект.

Когда он будет подан?

— Профильная заместитель министра Калмакова, отвечающая за подготовку этого законопроекта, сказала, что это займет пару недель. Думаю, увидим его в феврале. Но мы готовы хоть завтра его рассматривать, но должны получить текст документа.

Стоит ли мобилизировать депутатов?

— Я лично ничего против этого не имею. Я был там в 2014 году, у меня там много друзей, и я готов вернуться туда хоть завтра. Но вопрос в том, как урегулировать дальнейшую работу ВР. Кто-то должен взять на себя функционал принятия законов.

Если этого не выполняет ВР, это должен делать Кабмин или Президент. В таком случае это уже будут не указы Президента, а дикреты, которые уже будут равнозначны законам. Есть такой вариант.

В общем, я не один, кто готов быть мобилизованным. Многие коллеги довольно часто бывают на линии фронта. Поэтому — на усмотрение зала.