Наступление ВСУ и удары врага – обновленная сводка Генштаба

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Идут 613 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе.

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По данным Генштаба враг нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину пятью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские БпЛА уничтожены", — отметили в Генштабе.

Успехи ВСУ на фронте

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия в Бахмутском направлении. Наши защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и шесть артиллерийских средств противника", — сообщил Генштаб.

Ситуация по фронтам 29 октября

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Голышевское, Кондратовка, Александрия, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отбили семь атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Синьковки и Новоосинового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Военный ВСУ стреляет по врагу. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Тонечко, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 12 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четырежды пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел. Враг нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Ромашково Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 русских военных.