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"Найбільша поразка". У ЗСУ назвали вражаючі цифри втрат Росії біля Авдіївки

29 жовтня 2023 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Найбільша поразка". У ЗСУ назвали вражаючі цифри втрат Росії біля Авдіївки
Українські військові на бронетехніці. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Наступ російських загарбників під Авдіївкою коштував ворогу величезних втрат. З 10 жовтня тут знайшли свою смерть понад 6500 російських військових.

Про це розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" становили майже 6500 осіб", — сказав він.

За словами речника, ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку також 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки ворога. Тільки за останню добу в районі Авдіївки було знищено п'ять танків росіян, серед яких Т-90.

Штупун також додав, що під Авдіївкою окупанти тримають до 40 тисяч солдатів.

Бої за Авдіївку

Раніше ми розповідали, що українські військовослужбовці збили російський винищувач. Прикордонники знищили літак Су-25 поблизу Авдіївки, що на Донеччині.

Нагадуємо, що російська армія перетворила Авдіївку Донецької області на руїни, проте там ще залишаються люди. Так, журналісти показали, який вигляд зараз має місто.

Крім того, розвідка Великої Британії показала нові дані щодо війни в Україні, станом на 28 жовтня. В Міноборони Великої Британії зазначили, що втрати російських військ під Авдіївкою найбільші за останній рік.

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