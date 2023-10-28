Втрати окупантів під Авдіївкою найбільші за останній рік, — розвідка Британії

Поранені окупанти. Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

Розвідка Великої Британії показала нові дані щодо війни в Україні, станом на 28 жовтня. В Міноборони Великої Британії зазначили, що втрати російських військ під Авдіївкою найбільші за останній рік.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

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У розвідці Великої Британії зазначили, що протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року.

"Росія направила до Авдіївки близько восьми бригад. Саме там вони, ймовірно, мають найвищі у Росії показники жертв у 2023 році", — вказали в розвідці Міноборони Великої Британії.

Оновлені дані розвідки Великої Британії щодо ситуації на фронті. Фото: скриншот допису у Твіттер Міноборони Великої Британії

За даними розвідки, російські націоналістичні військові блогери різко критикували тактику військових під час наземної операції. Характер операції свідчить про те, що основний військово-політичний виклик Росії залишається тим самим, як і протягом більшої частини війни.

"Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня", — додали в розвідці.

Нагадаємо, Збройні сили України незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Також Сили оборони України у боротьбі з російськими окупаційними військами використовують різноманітну західну зброю. Серед зразків цього озброєння є не тільки надсучасна техніка, а і добре перевірена зброя. Про один із таких зразків, який прямо зараз допомагає знищувати російсько-іранські "Шахеди" — у матеріалі Новини.LIVE.