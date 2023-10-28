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Потери оккупантов под Авдеевкой самые большие за последний год, — разведка Британии

28 октября 2023 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Потери оккупантов под Авдеевкой самые большие за последний год, — разведка Британии
Раненые оккупанты. Фото: Facebook Командование ДШВ ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Разведка Великобритании показала новые данные о войне в Украине, по состоянию на 28 октября. В Минобороны Великобритании отметили, что потери российских войск под Авдеевкой наибольшие за последний год.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

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Ситуация на украинском фронте

В разведке Великобритании отметили, что в течение последней недели продолжаются тяжелые, но безрезультатные бои вокруг города Авдеевка Донецкой области, где Россия начала масштабное наступление в середине октября 2023 года.

"Россия направила в Авдеевку около восьми бригад. Именно там они, вероятно, имеют самые высокие в России показатели жертв в 2023 году", — указали в разведке Минобороны Великобритании.

Обновлены данные разведки
Обновленные данные разведки Великобритании по ситуации на фронте. Фото: скриншот сообщения в Твиттер Минобороны Великобритании

По данным разведки, российские националистические военные блогеры резко критиковали тактику военных во время наземной операции. Характер операции свидетельствует, что основной военно-политический вызов России остается прежним, как и в течение большей части войны.

"Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут осуществить эффективные наступательные действия оперативного уровня", — добавили в разведке.

Напомним, Вооруженные силы Украины незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

Также Силы обороны Украины в борьбе с российскими оккупационными войсками используют разнообразное западное оружие. Среди образцов этого вооружения есть не только сверхсовременная техника, но и хорошо проверенное оружие. Об одном из таких образцов, который прямо сейчас помогает уничтожать российско-иранские "Шахеды", — в материале Новини.LIVE.

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