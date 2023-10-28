Сили оборони просуваються на лівому берегу Херсонщини, — ISW

Боєць ЗСУ. Фото: svidomi

Українські збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Просування Сил оборони України

"Українські війська незначно просунулися на лівому березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автомобільним мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Як пише Інститут вивчення війни, посилаючись на дані Генштабу, українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і в Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямку.

Нагадаємо, що поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Крім того, аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.