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Сили оборони просуваються на лівому берегу Херсонщини, — ISW

28 жовтня 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони просуваються на лівому берегу Херсонщини, — ISW
Боєць ЗСУ. Фото: svidomi
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Про це йдеться у звіті ISW.

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"Українські війська незначно просунулися на лівому березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автомобільним мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Як пише Інститут вивчення війни, посилаючись на дані Генштабу, українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і в Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямку.

Нагадаємо, що поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Крім того, аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.

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