У Генштабі розповіли про втрати окупантів та бойові зіткнення на фронті сьогодні

Оборона українських військових на фронті. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Триває 611 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Проте Збройні сили України роблять все можливе для оборони і знищення ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари РФ по Україні

У Генштабі повідомили, що протягом доби відбулося 47 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шість ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Удари ЗСУ по ворогу

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника", — вказали у Генштабі.

Також у Генштабі додали, що підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони противника.

Ситуація на напрямках фронту 27 жовтня

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Захист територій України одним із військових ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Бобилівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів, продовжував перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжував перегрупування військ. Водночас від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили п’ять атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 13 атак противника.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Северне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Військовослужбовець ЗСУ стріляє на фронті. Фото: 103-тя окрема бригада Сил ТРО

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Роботине, Кам'янка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Скриншот допису Генштабу. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Генштабу. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Генштабу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, зараз Україна використовує передані американські ракети ATACMS виключно по російській військовій інфраструктурі на тимчасово окупованій території України, згідно з домовленостями зі США. Тому у січні кількість переданих ракет може зрости.