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Україна у січні отримає більше далекобійних ракет ATACMS, — ЗМІ

26 жовтня 2023 18:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна у січні отримає більше далекобійних ракет ATACMS, — ЗМІ
Пуск ATACMS з РСЗВ GMLRS. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Наразі Україна використовує передані американські ракети ATACMS виключно по російській військовій інфраструктурі на тимчасово окупованій території України, згідно з домовленостями зі США. Тому у січні кількість переданих ракет може зрости

Про це повідомила українська журналістка Мирослава Гонгадзе у Twiiter (X).

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"За словами неназваного чиновника у Генеральному штабі ЗСУ, за підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", — пише журналістка.

Пост Гонгадзе. Джерело: Twitter (X)

Ймовірно, йдеться про нещодавно передані Україні американські оперативно-тактичні ракети ATACMS, які мають саме таку максимальну дистанцію для враження цілей. 

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. Натомість Німеччина, яка наразі є одним із ключових військових партнерів України, не надасть Україні крилаті ракети Taurus, спрямувавши свої сили на посилення української ППО. 

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