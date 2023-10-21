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Маркарова відповіла, чи будуть США системно постачати Україні ATACMS

21 жовтня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маркарова відповіла, чи будуть США системно постачати Україні ATACMS
Посолка України в США Оксана Маркарова. Фото: epravda.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посолка України в США Оксана Маркарова відповіла, чи буде Вашингтон комплексно передавати нашій країні далекобійні ракети ATACMS. За її словами, українські посли працюють над тим, щоб зброя постачалась системно.

Про це повідомляє ТСН.

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Чи будуть США комплексно постачати Україні ракети ATACMS

Зазначається, що Маркарова вважає обнадійливою можливість продовження постачання далекобійних ракет, а також розширення асортименту цього озброєння.

На питання, чи передбачається подальше постачання ATACMS для України, а також чи можна очікувати на розширення асортименту цієї зброї, аналогічно HIMARS, посолка відповіла обнадійливо.

"Давайте, я скажу дипломатично: ми над цим дуже активно працюємо", — сказала Маркарова.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і подякував йому за надання ракет ATACMS. Також лідери обговорили подальше постачання подібної зброї Україні.

Також ми писали, що успіх десантної операції на лівому березі Дніпра разом із контрнаступом на Мелітополь та використанням ATACMS може знищити усі шанси росіян на опір в Херсонській області.

Додамо, що нещодавно Україна отримала від Сполучених Штатів Америки ракети ATACMS. У Росії вже відреагували на передачу цього озброєння.

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