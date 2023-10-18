Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні

Ракети ATACMS. Фото: google.com

Сполучені Штати днями таємно відправили Україні близько 20 ракет ATACMS. Однією головних умов передачі є не використовувати їх на території Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

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Передача ракет Україні

"Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставлення здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька", — пише видання.

Так, у коментарі NYT два західних чиновники заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну.

Україна вже використала ATACMS

За словами американського посадовця, у 17 жовтня Україна застосувала ракети ATACMS, щоб завдати удару по двох авіабазах на окупованій території.

Що зміниться на фронті

"Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії", — зазначає видання.

Проте офіційні особи впевнені, що цього достатньо, щоб дістати майже до всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки й постачання своїх військ в Україні.

Нагадаємо, що в коментарі Новини.LIVE відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що перше використання американських далекобійних ракет ATACMS в російсько-українській війні вийшло успішним і ефективним. Але для того, аби зламати опір росіян, потрібно 20-30 таких запусків щодня, протягом хоча б пари тижнів.