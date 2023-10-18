Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні arrow

Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні

18 жовтня 2023 13:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки ракет ATACMS США передали Україні
Ракети ATACMS. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати днями таємно відправили Україні близько 20 ракет ATACMS. Однією головних умов передачі є не використовувати їх на території Росії. 

Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Передача ракет Україні

"Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставлення здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька", — пише видання.

Так, у коментарі NYT два західних чиновники заявили, що США відправили близько 20 ракет в Україну.

Україна вже використала ATACMS

За словами американського посадовця, у 17 жовтня Україна застосувала ракети ATACMS, щоб завдати удару по двох авіабазах на окупованій території. 

Що зміниться на фронті

"Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії", — зазначає видання.

Проте офіційні особи впевнені, що цього достатньо, щоб дістати майже до всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки й постачання своїх військ в Україні. 

Нагадаємо, що в коментарі Новини.LIVE відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що перше використання американських далекобійних ракет ATACMS в російсько-українській війні вийшло успішним і ефективним. Але для того, аби зламати опір росіян, потрібно 20-30 таких запусків щодня, протягом хоча б пари тижнів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі