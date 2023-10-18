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Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине

18 октября 2023 13:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине
Ракеты ATACMS. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты на днях тайно отправили Украине около 20 ракет ATACMS. Одним из главных условий передачи данных является не использовать их на территории России.

Об этом сообщает The New York Times.

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Передача ракет в Украине

"После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что она может быть атакована Россией при ввозе в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох", — пишет издание.

Так, в комментарии NYT два западных чиновника заявили, что США отправили около 20 ракет в Украину.

Украина уже использовала ATACMS

По словам американского чиновника, в 17 октября Украина применила ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по двум авиабазам на оккупированной территории.

Что изменится на фронте

"Пока непонятно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя; другое оружие, предоставленное Западом, в том числе танки, обеспечило лишь незначительное преимущество в затянувшейся на долгие месяцы войне. А версия ракеты, присланная Соединенными Штатами, последняя большая система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия", -- отмечает издание.

Однако официальные лица уверены, что этого достаточно, чтобы получить почти все основные базы, которые Россия использовала для воздушной поддержки и поставки своих войск в Украину.

Напомним, что в комментарии Новости.LIVE известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что первое использование американских дальнобойных ракет ATACMS в российско-украинской войне получилось успешным и эффективным. Но, для того чтобы сломить сопротивление россиян, нужно 20-30 таких запусков ежедневно, в течение хотя бы пары недель.

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