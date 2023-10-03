Німецькі крилаті ракети Taurus, деталі використання їх на фронті

Ракета Taurus під крилом літака Gripen E. Фото: сайт Taurus Systems GmbH

На вихідних очільниця комітету німецького Бундестагу з військових питань Штрак-Циммерман заявила, що виконавча влада Німеччини має негайно передати Збройним силам України далекобійні крилаті ракети Taurus, а, крім того, повинна дозволити бити цими ракетами по території Росії. Про мотиви цієї ідеї та важливість її для української армії — у сьогоднішньому матеріалі.

Несподівана заява у Німеччині

Тема крилатих ракет Taurus час від часу виникає у німецькому інформаційному просторі. Так, кілька днів тому представниця коаліційної Партії вільних демократів, очільниця оборонного комітету федерального парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що уряд має якнайшвидше передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

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Крім того, Штрак-Циммерман наголосила, що ці німецькі ракети українська армія має використовувати не тільки для ударів по окупованих територіях, а і по об’єктах у межах власне Російської Федерації. Ця заява особливо цікава тим, що досі західні партнери не дозволяли українським захисникам використовувати їхню зброю на території країни-агресора.

Про те, що собою являють далекобійні ракети Taurus, Новини.LIVE раніше детально розписували, тож не будемо особливо зупинятися на цій темі. Важливішим є питання – наскільки ці ракети і це можливе рішення із дозволом справді піде на користь Україні.

Кількісний фактор

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого ми звернулися за коментарем, зазначив, що, з одного боку, Taurus у будь-якому разі стане підсиленням ракетної потужності Збройних сил України. До того ж, німецькі ракети є дуже схожими на британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, які уже активно використовуються українськими військовими. Тож в цьому плані технічних проблем виникнути не повинно.

Але, наголосив Черник, залишається головна проблема — кількості ракет. Якщо всього у німецької армії на озброєнні є півтори сотні Taurus’ів, то ЗСУ можуть отримати від німців десь близько трьох десятків одиниць цього озброєння. Така кількість, пояснив полковник Збройних сил України, аж ніяк не може кардинально змінити хід воєнних дій остаточно на користь України.

"Посилити контрнаступ ЗСУ на якомусь напрямку — цілком можливо, зламати російський опір в цілому — ні", — упевнений Петро Черник. Тож назвати рішення про передачу Україні німецьких крилатих ракет стратегічно важливим – некоректно, це непогане тактичне рішення.

Берлін блефує?

З цим пов’язаний іще один цікавий момент. Через потенційно невелику кількість "Таурусів", Збройним силам України навряд чи буде вигідно використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії — навіть якщо це і дозволять власники озброєння.

Принаймні, полковник Черник зазначив, що особливо сенсу витрачати ті кілька десятків ракет, які отримають ЗСУ, для ударів по російських об’єктах, немає. Значно вигідніше використати їх на фронті, аби забезпечити звільнення якомога більшої території, нині окупованої російськими військами.

Тож, імовірно, Штрак-Циммерман, розуміючи невеликий вплив партії Taurus’ів, які Німеччина все-таки надасть Україні, і зробила таку різку заяву — фактично нічим особливо не ризикуючи. Хоча, до честі Партії вільних демократів, яку представляє ця політикиня, жовта частина "світлофорної" коаліції (жовтий — партійний колір ПВД. — Ред.) якраз займала активнішу позицію у питаннях допомоги Україні, ніж головна партія влади, соціал-демократи.

Що справді потрібно ЗСУ

Одним словом, відмовлятися від далекобійних крилатих ракет Taurus українській владі, звісно ж, не треба — Збройні сили України в такій ситуації, що будь-яка військова допомога стане в нагоді. Але і будувати на цьому озброєнні якісь серйозні стратегічні плани теж не вийде. Максимум — покращити тактичну ситуацію на якомусь напрямку, перш за все, звісно ж, на Півдні.

А які ракети потрібні Україні для того, аби остаточно зламати опір окупаційних військ і виграти у нинішній війні? Петро Черник упевнений — це американські балістичні ракети ATACMS. Однією із переваг цієї зброї є саме велика кількість, тож і Україна може отримати від Пентагона достатню для серйозних, масованих і регулярних атак на позиції російських військ та стратегічно важливі об’єкти окупаційних військ на окупованих територіях.

Тож основні зусилля української дипломатії та влади в цілому мають бути спрямовані на отримання саме цих ракет, які можуть стати ключовим фактором у майбутній перемозі України над російським агресором. А чим більше американських балістичних ATACMS’ів отримають Збройні сили України, тим швидше вони зможуть звільнити окуповані території і завершити бойові дії на території України.