Немецкие крылатые ракеты Taurus, детали использования их на фронте

Ракета Taurus под крылом самолета Gripen E. Фото: сайт Taurus Systems GmbH

На выходных глава комитета немецкого Бундестага по военным вопросам Штрак-Циммерман заявила, что исполнительная власть Германии должна немедленно передать Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а кроме того, должна позволить бить этими ракетами по территории России. О мотивах этой идеи и важности ее для украинской армии — в сегодняшнем материале.

Неожиданное заявление в Германии

Тема крылатых ракет Taurus иногда возникает в немецком информационном пространстве. Так, несколько дней назад представитель коалиционной Партии свободных демократов, глава оборонного комитета федерального парламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что правительство должно как можно быстрее передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Кроме того, Штрак-Циммерман отметила, что эти немецкие ракеты украинская армия должна использовать не только для ударов по оккупированным территориям, но и по объектам в пределах собственно Российской Федерации. Это заявление особенно интересно тем, что западные партнеры до сих пор не позволяли украинским защитникам использовать их оружие на территории страны-агрессора.

О том, что собой представляют дальнобойные ракеты Taurus, Новини.LIVE ранее подробно расписывали, так что не будем особо останавливаться на этой теме. Более важным является вопрос — насколько эти ракеты и это возможное решение с разрешением действительно пойдет на пользу Украине.

Количественный фактор

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому мы обратились за комментарием, отметил, что, с одной стороны, Taurus в любом случае станет усилением ракетной мощности Вооруженных сил Украины. К тому же, немецкие ракеты очень похожи на британско-французские Storm Shadow/SCALP, которые уже активно используются украинскими военными. Так что в этом плане технических проблем возникнуть не должно.

Но, подчеркнул Черник, остается главная проблема количества ракет. Если всего в немецкой армии на вооружении есть полторы сотни Taurus'ов, то ВСУ могут получить от немцев около трех десятков единиц этого вооружения. Такое количество, объяснил полковник Вооруженных сил Украины, никак не может кардинально изменить ход военных действий до конца в пользу Украины.

"Усилить контрнаступление ВСУ на каком-то направлении — вполне возможно, сломать российское сопротивление в целом — нет", — уверен Петр Черник. Так что назвать решение о передаче Украине немецких крылатых ракет стратегически важным — некорректно, это неплохое тактическое решение.

Берлин блефует?

С этим связан еще один любопытный момент. Из-за потенциально небольшого количества "Таурусов" Вооруженным силам Украины вряд ли будет выгодно использовать немецкие ракеты для ударов по территории России — даже если это и разрешат владельцы вооружения.

По крайней мере, полковник Черник отметил, что особо смысла тратить несколько десятков ракет, которые получат ВСУ, для ударов по российским объектам, нет. Значительно выгоднее использовать их на фронте, чтобы обеспечить освобождение как можно большей территории, ныне оккупированной российскими войсками.

Поэтому, вероятно, Штрак-Циммерман, понимая небольшое влияние партии Taurus'ов, которые Германия все-таки предоставит Украине, сделала такое резкое заявление — фактически ничем особо не рискуя. Хотя к чести Партии свободных демократов, которую представляет эта политик, желтая часть "светофорной" коалиции (желтый — партийный цвет ПВД. — Ред.) как раз занимала более активную позицию в вопросах помощи Украине, чем главная партия власти, социал-демократы.

Что действительно нужно ВСУ

Одним словом, отказываться от дальнобойных крылатых ракет Taurus украинским властям, конечно, не надо — Вооруженные силы Украины в такой ситуации, что любая военная помощь пригодится. Но и строить на этом вооружении какие-либо серьезные стратегические планы тоже не получится. Максимум — улучшить тактическую ситуацию на каком-то направлении, прежде всего, конечно, на Юге.

А какие ракеты нужны Украине для того, чтобы окончательно сломить сопротивление оккупационных войск и выиграть в нынешней войне? Петр Черник уверен – это американские баллистические ракеты ATACMS. Одним из преимуществ этого оружия является большое количество, поэтому и Украина может получить от Пентагона достаточное для серьезных, массированных и регулярных атак на позиции российских войск и стратегически важные объекты оккупационных войск на оккупированных территориях.

Основные усилия украинской дипломатии и власти в целом должны быть направлены на получение именно этих ракет, которые могут стать ключевым фактором в будущей победе Украины над российским агрессором. Чем больше американских баллистических ATACMS'ов получат Вооруженные силы Украины, тем быстрее они смогут освободить оккупированные территории и завершить боевые действия на территории Украины.