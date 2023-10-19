Як ATACMS вплине на наступ ЗСУ на Херсонщині

Українська морська піхота на півдні України. Фото: ЗСУ

Успіх десантної операції на лівому березі Дніпра разом із контрнаступом на Мелітополь та використанням ATACMS може знищити усі шанси росіян на опір в Херсонській області. Одним із ключових моментів має стати удар по аеродрому в Джанкої, де дислокується авіація окупаційних військ, які прикривають херсонське угруповання РФ.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов підкреслив, що дуже важливим є для розвитку наступальних дій на Херсонському напрямку початок використання далекобійних ракет ATACMS.

"Вони дозволять українській армії добити до Джанкоя, де розташована російська авіація, яка підтримує підрозділи окупантів на Херсонщині", — пояснив доцільність ударів по північному Криму експерт.

А без повітряної підтримки, до того ж за умови успішного контрнаступу Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках (що відріже херсонське угруповання від Донбасу та Росії) — шанси окупантів втримати лівобережжя Херсонщини стають примарними.

Вагнерівці як сигнал

Крім того, важливість для російських військ херсонського напрямку фактично підтверджують чутки про появу там старих знайомих української армії.

"З’явилася інформація, що на Херсонщину окупанти перекидають підрозділи ПВК "Вагнер". Поява там досвідчених учасників війни є показовою", — упевнений Снєгирьов.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний берег Херсонської області 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки і до Пойми.