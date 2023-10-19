Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як ATACMS вплине на наступ ЗСУ на Херсонщині arrow

Як ATACMS вплине на наступ ЗСУ на Херсонщині

19 жовтня 2023 18:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як ATACMS вплине на наступ ЗСУ на Херсонщині
Українська морська піхота на півдні України. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Успіх десантної операції на лівому березі Дніпра разом із контрнаступом на Мелітополь та використанням ATACMS може знищити усі шанси росіян на опір в Херсонській області. Одним із ключових моментів має стати удар по аеродрому в Джанкої, де дислокується авіація окупаційних військ, які прикривають херсонське угруповання РФ.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

ATACMS та контрнаступ на Запоріжжі

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що дуже важливим є для розвитку наступальних дій на Херсонському напрямку початок використання далекобійних ракет ATACMS.

"Вони дозволять українській армії добити до Джанкоя, де розташована російська авіація, яка підтримує підрозділи окупантів на Херсонщині", — пояснив доцільність ударів по північному Криму експерт.

А без повітряної підтримки, до того ж за умови успішного контрнаступу Сил оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках (що відріже херсонське угруповання від Донбасу та Росії) — шанси окупантів втримати лівобережжя Херсонщини стають примарними.

Вагнерівці як сигнал

Крім того, важливість для російських військ херсонського напрямку фактично підтверджують чутки про появу там старих знайомих української армії.

"З’явилася інформація, що на Херсонщину окупанти перекидають підрозділи ПВК "Вагнер". Поява там досвідчених учасників війни є показовою", — упевнений Снєгирьов.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний берег Херсонської області 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки і до Пойми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі