Как ATACMS повлияет на наступление ВСУ в Херсонской области

Украинская морская пехота на юге Украины. Фото: ВСУ

Успех десантной операции на левом берегу Днепра вместе с контрнаступлением на Мелитополь и использованием ATACMS может уничтожить все шансы на сопротивление россиян в Херсонской области. Одним из ключевых моментов должен стать удар по аэродрому в Джанкое, где дислоцируется авиация оккупационных войск, прикрывающих херсонскую группировку РФ.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев подчеркнул, что очень важно для развития наступательных действий на Херсонском направлении начало использования дальнобойных ракет ATACMS.

"Они позволят украинской армии добить до Джанкоя, где расположена российская авиация, которая поддерживает подразделения оккупантов в Херсонской области", — объяснил целесообразность ударов по северному Крыму эксперт.

А без воздушной поддержки к тому же при условии успешного контрнаступления Сил обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях (что отрежет херсонскую группировку от Донбасса и России) — шансы оккупантов удержать левобережье Херсонщины становятся призрачными.

Вагнеровцы как сигнал

Кроме того, важность для российских войск Херсонского направления фактически подтверждают слухи о появлении там старых знакомых украинской армии.

"Появилась информация, что на Херсонщину оккупанты опрокидывают подразделения ЧВК "Вагнер". Появление там опытных участников войны показательно", — уверен Снегирев.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на восточный берег Херсонской области 17-18 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки и до Поймы.