У Генштабі відзвітували про втрати окупантів станом на 19 жовтня

Українські військові виконують бойове завдання на фронті. Фото: Генштаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 630 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи, танки, БпЛА та літак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 630 людей. Окрім цього, загарбники втратили 11 танків, 17 бронемашин, 39 артилерійських систем, 17 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 290 680 (+630) осіб;

танків — 4 992 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин — 9 437 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 6 983 (+39) одиниць;

РСЗВ — 818 (+4) одиниці;

засобів ППО — 548 (+1) одиниця;

літаків — 320 (+1) одиниця;

гелікоптерів — 324 (+1) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 318 (+17) одиниць;

крилатих ракет — 1 534 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 337 (+34) одиниці;

спеціальної техніки — 985 (+3) одиниці.

Втрати окупантів станом на 19 жовтня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.