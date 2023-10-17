Яка ситуація на напрямках фронту: ранковий звіт Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Росіяни продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни та використовують звичайну для них тактику — терор. Окупанти атакують не лише позиції військових, а й обстрілюють цивільне населення.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

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Ситуація на оперативних напрямках

Як відомо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах та проводять активну диверсійну діяльність, аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі для них напрямки.

Водночас на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак за останню добу.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки в районі Андріївки Донецької області та продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.