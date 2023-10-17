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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 17 жовтня

17 жовтня 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 17.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 17 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 17 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують боротися за кожен клаптик української землі, метр за метром звільнюючи території. Станом на вівторок, 17 жовтня, українські захисники ведуть активні бойові дії з ворогом на таких напрямках передової:

  • Сватівський — тривають бої біля Лиману Першого та Орлянки. Ворог поновив штурмові дії біля Новоєгорівки та Макіївки. 
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Бахмутський — тривають бої біля Кліщіївки та Одрадівки.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдіївський — ворог має частковий успіх біля Водяного та Опитного.
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Запорізький — триває активізація ворога біля Вербового, окупанти намагаються відкинути Сили Оборони із займаних позицій. 
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Ворог не припиняє атакувати позиції ЗСУ. Станом на сьогодні, 17 жовтня, українські військові провели 53 бойові зіткнення з російськими окупантами поблизу:

  • Синьківки та Іванівки Харківської області на Куп'янському напрямку,
  • Стельмахівки та Надії Луганської області на Сватівському напрямку,
Карта бойових дій на Куп'янському та Сватівському напрямках від Liveuamap
Карта бойових дій на Куп'янському та Сватівському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку,
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдіївки та Первомайського Донецької області на Авдіївському напрямку,
  • Мар'їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку,
Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap
Карта бойових дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на південь до Золотої Ниви та на південь до Пречистівки Донецької області на Бердянському напрямку,
Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на південний захід до Новоданилівки, на захід до Роботиного та на захід до Вербового Запорізької області на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на 17.10.2023 наступали поблизу Авдіївки та незначно просунулися повз дорогу E50 приблизно за 3 км на південь від міста.

Також росіяни наступали й на південний захід від Донецька й мають незначні успіхи на південь від Новомихайлівки (20 км на південний захід від міста Донецьк).

У Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького (5 км на захід від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки). Також численні російські атаки поблизу Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

Карта бойових дій в Донецькій області від ISW
Карта бойових дій в Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW 

Станом на сьогодні, 17 жовтня, російські війська продовжили контратаки на Запорізькому напрямку та незначно просунулися на північний захід від Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 17 жовтня 2023 року.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.

Український захисник за військовою технікою на передовій
Український захисник за військовою технікою на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ЗСУ провели 72 бойових зіткнення з російськими окупантами. Українські захисники успішно відбили атаки противника на таких напрямках передової:

  • на Куп’янському — близько 15 атак в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області;
  • на Бахмутському — 3 атаки поблизу Андріївки Донецької області;
  • на Авдіївському — понад 10 атак біля Авдіївки Донецької області;
  • на Мар’їнському — понад 15 атак в районі Мар’їнки Донецької області;
  • на Шахтарському — 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області;
  • на Запорізькому — південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Українці бійці пристрілюються по окупантах
Українці бійці пристрілюються по окупантах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається також, що ЗСУ мають успіхи в районі західніше Вербового Запорізької області.

За добу авіація Сил оборони завдала чотири удари по окупантах та їхній військовій техніці.

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника", — додали в Генштабі.

Танк українських військових на фронті
Танк українських військових на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

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