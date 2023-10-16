В ЗСУ пояснили, чому армія РФ зупинила наступ на Лиманському напрямку

Український військовий. Фото: REUTERS/Євген Тітов

Російські окупанти наразі не наступають на Лиманському напрямку, адже ЗСУ сильно оборонялися. Проте армія РФ може відновити спроби наступу вже за декілька днів.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Наступальні дії росіян

"Позавчора вони (окупанти. — Ред.) намагалися проводити на Лиманському напрямку свої наступальні дії, проте наразилися на шалений спротив Сил оборони України, на наші потужні вибухові загородження", — зауважив він.

За словами Євлаша, російські військовослужбовці особисто повідомляли про такі випадки. Вони зазначали, що на заваді їхнього наступу стоїть щільна мінно-вибухова смуга. Через це їхня піхота та техніка не може так просто пройти.

"Окрім того, що звичайні фортифікаційні обладнання там досить надійні, ми маємо потужний укріпрайон на тому напрямку. Тому противник "отримавши по зубах", відійшов, відкотився зараз назад для перегрупування та відновлення своїх втрат", — пояснив фахівець.

В ЗСУ кажуть, що така пауза є недовгою, адже ворог вже скоро планує відновити свої наступальні дії на Лиманському напрямку.

З чим пов'язані великі втрати окупантів

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, нині українці кожного дня бачать звіти Генштабу про великі втрати окупантів у живій силі та техніці. Це пов'язано з спробами російських військових штурмувати позиції, які є замінованими.

"Звичайно, що це дуже суттєві втрати, в тому числі й особового складу, навіть ті ж самі "Шторм Z", вони відмовляються від виконання завдання, оскільки їх використовують просто як такі загони для розмінування на цьому напрямку", — наголосив Євлаш.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються захистити свою бронетехніку від дронів. Однак ворогу не вдається ефективно це зробити. Загарбники навіть вирішили встановити дерев'яні колоди на свою техніку.