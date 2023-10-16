В ВСУ объяснили, почему армия РФ остановила наступление на Лиманском направлении
Российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.
Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".
Наступательные действия россиян
"Позавчера они (оккупанты. — Ред.) пытались проводить на Лиманском направлении свои наступательные действия, однако подверглись яростному сопротивлению Сил обороны Украины, нашим мощным взрывным заграждениям", — отметил он.
По словам Евлаша, российские военнослужащие лично сообщали о таких случаях. Они отмечали, что препятствием для их наступления стоит плотная минно-взрывная полоса. Поэтому их пехота и техника не может так просто пройти.
"Помимо того, что обычные фортификационные оборудования там достаточно надежны, у нас есть мощный укрепрайон на том направлении. Поэтому противник, "получив по зубам", отошел, откатился сейчас назад для перегруппировки и восстановления своих потерь", — объяснил специалист.
В ВСУ говорят, что такая пауза недолгая, ведь враг уже скоро планирует возобновить свои наступательные действия на Лиманском направлении.
С чем связаны большие потери оккупантов
По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, сейчас украинцы каждый день видят отчеты Генштаба о больших потерях оккупантов в живой силе и технике. Это связано с попытками российских военных штурмовать заминированные позиции.
"Конечно, что это очень существенные потери, в том числе и личного состава, даже те же "Шторм Z", они отказываются от выполнения задания, поскольку их используют просто как такие отряды для разминирования на этом направлении", — подчеркнул Евлаш.
Напомним, российские оккупанты пытаются защитить свою бронетехнику от дронов. Однако врагу не удается эффективно это сделать. Захватчики даже решили установить деревянные бревна на свою технику.
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