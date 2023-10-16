В ВСУ объяснили, почему армия РФ остановила наступление на Лиманском направлении

Украинский военный. Фото: REUTERS/Евгений Титов

Российские оккупанты пока не наступают на Лиманском направлении, ведь ВСУ сильно оборонялись. Однако армия РФ может восстановить попытки наступления уже через несколько дней.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Наступательные действия россиян

"Позавчера они (оккупанты. — Ред.) пытались проводить на Лиманском направлении свои наступательные действия, однако подверглись яростному сопротивлению Сил обороны Украины, нашим мощным взрывным заграждениям", — отметил он.

По словам Евлаша, российские военнослужащие лично сообщали о таких случаях. Они отмечали, что препятствием для их наступления стоит плотная минно-взрывная полоса. Поэтому их пехота и техника не может так просто пройти.

"Помимо того, что обычные фортификационные оборудования там достаточно надежны, у нас есть мощный укрепрайон на том направлении. Поэтому противник, "получив по зубам", отошел, откатился сейчас назад для перегруппировки и восстановления своих потерь", — объяснил специалист.

В ВСУ говорят, что такая пауза недолгая, ведь враг уже скоро планирует возобновить свои наступательные действия на Лиманском направлении.

С чем связаны большие потери оккупантов

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, сейчас украинцы каждый день видят отчеты Генштаба о больших потерях оккупантов в живой силе и технике. Это связано с попытками российских военных штурмовать заминированные позиции.

"Конечно, что это очень существенные потери, в том числе и личного состава, даже те же "Шторм Z", они отказываются от выполнения задания, поскольку их используют просто как такие отряды для разминирования на этом направлении", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, российские оккупанты пытаются защитить свою бронетехнику от дронов. Однако врагу не удается эффективно это сделать. Захватчики даже решили установить деревянные бревна на свою технику.