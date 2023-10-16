У Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ протягом доби

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 600-ий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійцям ЗСУ вдалося досягти успіху на фронті протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Силам оборони вдалося знищити за допомогою FPV-дронів самохідну артилерійську установку "Гвоздика" та "Нона-С". Також було влучання у чотири бліндажі з окупантами.

Також ми писали, що під час наступу на Авдіївку російські загарбники втратили понад 60 танків і бронетранспортерів. Також було ліквідовано щонайменше 200 окупантів.

Додамо, сьогодні, 16 жовтня — 600 днів з початку повномасштабної війни в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і закликав боротися до кінця.