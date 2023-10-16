У Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ протягом доби
Триває 600-ий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійцям ЗСУ вдалося досягти успіху на фронті протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по ворогу
Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.
"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Силам оборони вдалося знищити за допомогою FPV-дронів самохідну артилерійську установку "Гвоздика" та "Нона-С". Також було влучання у чотири бліндажі з окупантами.
Також ми писали, що під час наступу на Авдіївку російські загарбники втратили понад 60 танків і бронетранспортерів. Також було ліквідовано щонайменше 200 окупантів.
Додамо, сьогодні, 16 жовтня — 600 днів з початку повномасштабної війни в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і закликав боротися до кінця.
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