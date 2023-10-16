Росія втратила понад 60 танків та БТР у боях за Авдіївку, — BILD

Димова завіса над Авдіївкою. Фото: Reuters

Під час наступу на Авдіївку російські загарбники втратили понад 60 танків і бронетранспортерів. Також було ліквідовано щонайменше 200 окупантів.

Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Ріпке.

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Карта боїв за Авдіївку. Фото: BILD

Росія втратила багато техніки під Авдіївкою

Війська РФ перейшли у наступ під Авдіївкою з четверга, намагаючись оточити місто. В атаку пішли колони із понад 100 одиниць техніки. Серед них були танки, БТР, БМП, вантажівки.

Ці сили потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті. За оцінкою Ріпке, було вбито понад 200 російських солдатів, знищено понад 60 танків і БТР.

На що сподівалися загарбники

План росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити селища Північне, Степне та Бердичі. ЗСУ змогли зупинити наступаючих під Північним і на залізничній лінії в Степовому.

За даними Рєпке, незважаючи на втрати, ЗС РФ не має наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку, місто може повторити долю Бахмута.

Раніше ми розповідали, що російські військові не полишають спроб наступати та захопити населений пункт Авдіївку на Донеччині. Водночас ворожа армія стикається знизкою проблем, через які її плани навряд чи будуть успішними.

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.