Россия потеряла более 60 танков и БТР в боях за Авдеевку, — BILD

Дымовая завеса над Авдеевкой. Фото: Reuters

Во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 окупантов.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рипке.

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Карта боев за Авдеевку. Фото: BILD

Россия потеряла много техники под Авдеевкой

Войска РФ перешли в наступление под Авдеевкой с четверга, пытаясь окружить город. В атаку пошли колонны из более чем 100 единиц техники. Среди них были танки, БТР, БМП, грузовики.

Эти силы попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены. По оценке Репке, было убито более 200 русских солдат, уничтожено более 60 танков и БТР.

На что надеялись захватчики

План россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить поселки Северное, Степное и Бердичи. ВСУ смогли остановить наступающих под Пивничным и на железнодорожной линии в Степном.

По данным Репке, несмотря на потери, ВС РФ не намерена отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута.

Ранее мы рассказывали, что российские военные не оставляют попыток наступать и захватить населенный пункт Авдеевку в Донецкой области. В то же время вражеская армия сталкивается с рядом проблем, из-за которых ее планы вряд ли будут успешными.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.