Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия потеряла более 60 танков и БТР в боях за Авдеевку, — BILD arrow

Россия потеряла более 60 танков и БТР в боях за Авдеевку, — BILD

16 октября 2023 14:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия потеряла более 60 танков и БТР в боях за Авдеевку, — BILD
Дымовая завеса над Авдеевкой. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 окупантов.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рипке.

Читайте также:
Схема боев за Авдеевку
Карта боев за Авдеевку. Фото: BILD

Россия потеряла много техники под Авдеевкой

Войска РФ перешли в наступление под Авдеевкой с четверга, пытаясь окружить город. В атаку пошли колонны из более чем 100 единиц техники. Среди них были танки, БТР, БМП, грузовики.

Эти силы попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены. По оценке Репке, было убито более 200 русских солдат, уничтожено более 60 танков и БТР.

На что надеялись захватчики

План россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить поселки Северное, Степное и Бердичи. ВСУ смогли остановить наступающих под Пивничным и на железнодорожной линии в Степном.

По данным Репке, несмотря на потери, ВС РФ не намерена отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута.

Ранее мы рассказывали, что российские военные не оставляют попыток наступать и захватить населенный пункт Авдеевку в Донецкой области. В то же время вражеская армия сталкивается с рядом проблем, из-за которых ее планы вряд ли будут успешными.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз