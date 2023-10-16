Россия потеряла более 60 танков и БТР в боях за Авдеевку, — BILD
Во время наступления на Авдеевку российские захватчики потеряли более 60 танков и бронетранспортеров. Также было ликвидировано не менее 200 окупантов.
Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рипке.
Россия потеряла много техники под Авдеевкой
Войска РФ перешли в наступление под Авдеевкой с четверга, пытаясь окружить город. В атаку пошли колонны из более чем 100 единиц техники. Среди них были танки, БТР, БМП, грузовики.
Эти силы попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены. По оценке Репке, было убито более 200 русских солдат, уничтожено более 60 танков и БТР.
На что надеялись захватчики
План россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить поселки Северное, Степное и Бердичи. ВСУ смогли остановить наступающих под Пивничным и на железнодорожной линии в Степном.
По данным Репке, несмотря на потери, ВС РФ не намерена отказываться от наступления на Авдеевку, город может повторить судьбу Бахмута.
Ранее мы рассказывали, что российские военные не оставляют попыток наступать и захватить населенный пункт Авдеевку в Донецкой области. В то же время вражеская армия сталкивается с рядом проблем, из-за которых ее планы вряд ли будут успешными.
Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.
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