Російський наступ в районі Авдіївки зазнав невдачі, — ISW

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Невдалий наступ росіян поблизу Авдіївки

Відтак, російські джерела публікували суперечливі заяви про те, що їхня армія просунулася поблизу Авдіївки на Донеччині та навіть взяла під контроль Авдіївський коксохімічний завод. Однак аналітики не знайшли цьому жодного підтвердження.

Своєю чергою військове керівництво РФ будь-яким чином намагається уникнути публічного розголосу навколо невдалого наступу поблизу Авдіївки.

"Російське військове командування дозовано розповсюджує інформацію та зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ. Оскільки російські військові не хочуть "медійного галасу" навколо операцій під Авдіївкою", — йдеться у матеріалі.

Фото: ISW

США про невдалий наступ росіян

Коментуючи наступ росіян поблизу Авдіївки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що успіхи армії РФ "виглядають мізерними".

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року, здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", — сказав Кірбі.

За його словами, Кремль "добровільно жертвує солдатами заради досягнення своїх цілей", тоді як Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", — додав представник Білого дому.

Нагадаємо, російські окупаційні війська почали наступ на східному напрямку для того, аби продемонструвати хоча б якісь успіхи на кінець 2023 року. Авдіївку обрали для одного із головних ударів з метою влаштувати "котел" українським підрозділам.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.