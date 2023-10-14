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Российское наступление в районе Авдеевки потерпело неудачу, — ISW

14 октября 2023 07:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российское наступление в районе Авдеевки потерпело неудачу, — ISW
Российские военные. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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Неудачное наступление россиян вблизи Авдеевки

Российские источники публиковали противоречивые заявления о том, что их армия продвинулась вблизи Авдеевки Донецкой области и даже взяла под контроль Авдеевский коксохимический завод. Однако аналитики не нашли этому подтверждения.

В свою очередь военное руководство РФ каким-либо образом пытается избежать публичной огласки вокруг неудачного наступления вблизи Авдеевки.

"Русское военное командование дозированно распространяет информацию и сводит к минимуму обнародование информации в открытый доступ. Поскольку российские военные не хотят "медийной шумихи" вокруг операций под Авдеевкой", — говорится в материале.

Ситуация в Авдеевке
Фото: ISW

США о неудачном наступлении россиян

Комментируя наступление россиян вблизи Авдеевки, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что успехи армии РФ "выглядят мизерными".

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", — сказал Кирби.

По его словам, Кремль "добровольно жертвует солдатами ради достижения своих целей", в то время как Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень мизерным", — добавил представитель Белого дома.

Напомним, российские оккупационные войска начали наступление на восточном направлении для того, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на конец 2023 года. Авдеевку выбрали для одного из главных ударов с целью устроить котел украинским подразделениям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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