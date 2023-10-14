Прогрес мізерний: Кірбі прокоментував наступ росіян на Донбасі

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував наступ російських окупантів поблизу Лимана та Авдіївки. За його словами, успіхи армії РФ на Донбасі "дуже мізерні".

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", — зазначив Кірбі.

За його словами, Росія не цінує життя своїх солдатів, "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей", у той час, як Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", — заявив Кірбі.

Він додав, що така атака окупантів свідчить про те, що США мають продовжувати підтримку України, тож Кірбі запевнив, що допомога триватиме.

Нагадаємо, що 11 жовтня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 200 млн доларів.