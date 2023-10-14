Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прогрес мізерний: Кірбі прокоментував наступ росіян на Донбасі arrow

Прогрес мізерний: Кірбі прокоментував наступ росіян на Донбасі

14 жовтня 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прогрес мізерний: Кірбі прокоментував наступ росіян на Донбасі
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував наступ російських окупантів поблизу Лимана та Авдіївки. За його словами, успіхи армії РФ на Донбасі "дуже мізерні".

Про це повідомляє Голос Америки.

Читайте також:

Кірбі про наступ російських окупантів

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", — зазначив Кірбі.

За його словами, Росія не цінує життя своїх солдатів, "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей", у той час, як Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", — заявив Кірбі.

Він додав, що така атака окупантів свідчить про те, що США мають продовжувати підтримку України, тож Кірбі запевнив, що допомога триватиме.

Нагадаємо, що 11 жовтня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 200 млн доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз