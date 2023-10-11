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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

11 жовтня 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 жовтня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума 200 млн доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн".

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"Я радий повідомити, що США виділяють в останньому пакеті оборонної підтримки для України 200 млн доларів", — наголосив Остін.

У пакет увійшли боєприпаси для нових систем ППО, які незабаром буде доставлено до України, ракетні та артилерійські боєприпаси, а також високоточні авіаційні боєприпаси та озброєння для протидії російським дронам.

Остін наголосив, що завдяки цьому загальна вартість військової допомоги Україні від США з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла до 43,9 млрд доларів.

Зустріч Зеленського та Остіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

"Обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду. Дякую за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. За його словами, найголовнішою проблемою є те, що західним державам буде складно зосередитися на підтримці обох країн.

Також ми писали, що у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду, але без надання фінансової допомоги Україні у розмірі 6 мільярдів доларів. Таке рішення, ймовірно, не є приводом для хвилювання і було політичною боротьбою між політичними партіями. 

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