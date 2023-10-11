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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

11 октября 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 октября, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 200 млн долларов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн".

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"Я рад сообщить, что США выделяют в последнем пакете оборонной поддержки для Украины 200 млн долларов", — подчеркнул Остин.

В пакет вошли боеприпасы для новых систем ПВО, которые в скором времени будут доставлены в Украину, ракетные и артиллерийские боеприпасы, а также высокоточные авиационные боеприпасы и вооружение для противодействия российским дронам.

Остин отметил, что благодаря этому общая стоимость военной помощи Украине от США с начала полномасштабного вторжения РФ выросла до 43,9 млрд долларов.

Встреча Зеленского и Остина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

"Обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления ПВО именно накануне зимнего периода. Спасибо за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины со стороны США", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя сравнивать войну в Украине и в Израиле. По его словам, главной проблемой является то, что западным государствам будет сложно сосредоточиться на поддержке обеих стран.

Также мы писали, что в субботу, 30 сентября, Конгресс США принял временное финансирование правительства, но без предоставления финансовой помощи Украине в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение, вероятно, не повод для волнения и было политической борьбой между политическими партиями.

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