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Прогресс мизерный: Кирби прокомментировал наступление россиян на Донбассе

14 октября 2023 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прогресс мизерный: Кирби прокомментировал наступление россиян на Донбассе
Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал наступление российских оккупантов вблизи Лимана и Авдеевки. По его словам, успехи армии РФ на Донбассе "очень скудны".

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", — отметил Кирби.

По его словам, Россия не ценит жизнь своих солдат, "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей", в то время как Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", — заявил Кирби.

Он добавил, что такая атака оккупантов свидетельствует о том, что США должны продолжать поддержку Украины, поэтому Кирби заверил, что помощь будет продолжаться.

Напомним, 11 октября Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 200 млн долларов.

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