Невдалий наступ на Авдіївку: в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ

Колона російської техніки. Фото: google

Російські військові не полишають спроб наступати та захопити населений пункт Авдіївку на Донеччині. Водночас ворожа армія стикається з низкою проблем, через які її плани навряд чи будуть успішними.

Про це йдеться в матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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Наступ на Авдіївку: проблеми російської армії

Так, за словами речника Державного департаменту США Джона Кірбі, росіяни при спробі наступати на Авдіївку використовують тактику людської хвилі. Згідно з нею, військове керівництво кидає на фронт маси погано навчених і екіпірованих солдатів. Зазначається, що таке вже було у практиці РФ ще під час невдалого зимового наступу взимку 2023 року.

Окрім цього, як стверджують у ГУР МО, російські сили не сформували достатніх резервів для того, щоб проводити наступ на усій лінії фронту, а лише на окремих ділянках.

"Декілька російських мілблогерів стверджували, що українські шахти сповільнюють просування росіян біля Авдіївки, що вказує на попередню підготовку українців до атаки", — додають експерти.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуацію на Авдіївському напрямку пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, найбільша загроза наразі є для Красногорівки.

"Там ворог третю добу поспіль намагається атакувати, проводить "м’ясні штурми". Адже це панівні висоти, і сьогодні вони за нами попри те, що ворог максимально напружив усі свої сили. Вони намагаються таким чином перехопити стратегічну ініціативу", — сказав Братчук.

Водночас, як стверджує речник, українське командування було готове до планів ворога, тож армії РФ нічого не вдається реалізувати.

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.