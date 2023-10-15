Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Невдалий наступ на Авдіївку: в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ arrow

Невдалий наступ на Авдіївку: в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ

15 жовтня 2023 09:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Невдалий наступ на Авдіївку: в ISW розповіли, з якими проблемами стикається армія РФ
Колона російської техніки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські військові не полишають спроб наступати та захопити населений пункт Авдіївку на Донеччині. Водночас ворожа армія стикається з низкою проблем, через які її плани навряд чи будуть успішними.

Про це йдеться в матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

Читайте також:

Наступ на Авдіївку: проблеми російської армії

Так, за словами речника Державного департаменту США Джона Кірбі, росіяни при спробі наступати на Авдіївку використовують тактику людської хвилі. Згідно з нею, військове керівництво кидає на фронт маси погано навчених і екіпірованих солдатів. Зазначається, що таке вже було у практиці РФ ще під час невдалого зимового наступу взимку 2023 року. 

Окрім цього, як стверджують у ГУР МО, російські сили не сформували достатніх резервів для того, щоб проводити наступ на усій лінії фронту, а лише на окремих ділянках. 

"Декілька російських мілблогерів стверджували, що українські шахти сповільнюють просування росіян біля Авдіївки, що вказує на попередню підготовку українців до атаки", — додають експерти. 

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуацію на Авдіївському напрямку пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, найбільша загроза наразі є для Красногорівки.

"Там ворог третю добу поспіль намагається атакувати, проводить "м’ясні штурми". Адже це панівні висоти, і сьогодні вони за нами попри те, що ворог максимально напружив усі свої сили. Вони намагаються таким чином перехопити стратегічну ініціативу", — сказав Братчук. 

Водночас, як стверджує речник, українське командування було готове до планів ворога, тож армії РФ нічого не вдається реалізувати.

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 жовтня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз