Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: ранковий звіт Генштабу arrow

Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: ранковий звіт Генштабу

14 жовтня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: ранковий звіт Генштабу
ЗСУ завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочалася 598 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Сили оборони України своєю чергою проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Атаки росіян

Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Росіяни завдали 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також руйнувань та пошкоджень зазнала інфраструктура. 

"Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у повідомленні. 

Втрати РФ

Водночас армія РФ продовжує зазнавати великих втрат на полі бою. 

"Так, лише за останні 3 дні під час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів становили понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених", — кажуть у Генштабі. 

Ситуація на фронті
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ 

Удари ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. 

Окрім цього, наші захисники знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". 

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника", — додають в Генштабі. 

Контрнаступ ЗСУ
Фото: скриншот
Контрнаступ ЗСУ
Фото: скриншот

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз