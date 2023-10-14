Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: ранковий звіт Генштабу

ЗСУ завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб

Розпочалася 598 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Сили оборони України своєю чергою проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

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Атаки росіян

Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Росіяни завдали 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також руйнувань та пошкоджень зазнала інфраструктура.

"Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у повідомленні.

Втрати РФ

Водночас армія РФ продовжує зазнавати великих втрат на полі бою.

"Так, лише за останні 3 дні під час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів становили понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених", — кажуть у Генштабі.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.

Окрім цього, наші захисники знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника", — додають в Генштабі.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Нагадаємо, російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки.