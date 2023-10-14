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Успешные удары ВСУ и атаки россиян: утренний отчет Генштаба

14 октября 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Успешные удары ВСУ и атаки россиян: утренний отчет Генштаба
ВСУ наносят удар по врагам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начались 598 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Силы обороны Украины в свою очередь совершают наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений. Россияне нанесли 3 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушений и повреждений испытала инфраструктура.

"Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Потери РФ

В то же время армия РФ продолжает нести большие потери на поле боя.

"Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых", — говорят в Генштабе.

Ситуация на фронте
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Удары ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника.

Кроме того, наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника", — добавляют в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ
Фото: скриншот
Контрнаступление ВСУ
Фото: скриншот

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

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