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Неудачное наступление на Авдеевку: в ISW рассказали, с какими проблемами сталкивается армия РФ

15 октября 2023 09:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Неудачное наступление на Авдеевку: в ISW рассказали, с какими проблемами сталкивается армия РФ
Колонна российской техники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские военные не оставляют попыток наступать и захватить населенный пункт Авдеевку на Донетчине. В то же время вражеская армия сталкивается с рядом проблем, из-за которых ее планы вряд ли увенчаются успехом.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

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По словам спикера Государственного департамента США Джона Кирби, россияне при попытке наступать на Авдеевку используют тактику человеческой волны. Согласно ей, военное руководство бросает на фронт массы плохо обученных и экипированных солдат. Отмечается, что такое уже было в практике РФ еще во время неудачного зимнего наступления зимой 2023 года.

Кроме того, как утверждают в ГУР МО, российские силы не сформировали достаточных резервов для того, чтобы проводить наступление на всей линии фронта, а только на отдельных участках.

"Несколько российских милблогеров утверждали, что украинские шахты замедляют продвижение россиян возле Авдеевки, что указывает на предварительную подготовку украинцев к атаке", — добавляют эксперты.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ситуацию на Авдеевском направлении объяснил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, самая большая угроза сейчас существует для Красногоровки.

"Там враг третьи сутки подряд пытается атаковать, проводит "мясные штурмы". Ведь это господствующие высоты, и сегодня они за нами, несмотря на то, что враг максимально напряг все свои силы. Они пытаются таким образом перехватить стратегическую инициативу", — сказал Братчук.

В то же время, как утверждает спикер, украинское командование было готово к планам врага, поэтому армии РФ ничего не удается реализовать.

Напомним, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

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