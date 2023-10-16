600 днів оборони: Зеленський показав фото незламних українців
Сьогодні, 16 жовтня — 600 днів з початку повномасштабної війни в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і закликав боротися до кінця.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі Zelenskiy/Official.
600 днів війни
Україна вже 600 днів стійко намагається зберегти світ від жахливого майбутнього. Саме стільки триває руйнівна війна в центрі Європи.
"Воля, яка не здається, здобуває свободу. Свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає. Головне – не втрачати часу. Не втрачати єдності. Не давати сумнівам розʼїсти волю. Щодня додавати Україні сили. Щодня знищувати окупанта. Щодня робити все, щоб майбутнє українців належало тільки самим українцям",— написав Зеленський.
Глава держави подякував хто бʼється та працює заради свободи України, кожному і кожній, хто віддав своє життя, щоб наш народ зберігся.
Нагадаємо, українські військові знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2". Її було уражено FPV-дроном.
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