600 дней обороны: Зеленский показал фото несокрушимых украинцев

Несокрушимые воины ВСУ. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Сегодня, 16 октября - 600 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал сражаться до конца.



Об этом он написал в своем Telegram-канале Zelenskiy/Official.

600 дней войны

Украина уже 600 дней стойко пытается уберечь мир от ужасного будущего. Именно столько идет разрушительная война в центре Европы.



"Свобода , которая не сдается, обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное – не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. будущее украинцев принадлежало только самим украинцам", — написал Зеленский.

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Глава государства поблагодарил всех, кто сражается и работает ради свободы Украины, каждому и каждому, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился.

Напомним, украинские военные уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2". Он был поражен FPV-дроном .