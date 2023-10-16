ЗСУ завдяки FPV-дрону знищили новітню російську станцію "Борисоглебск-2"

Знищена російська станція "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Українські військові знищили новітню російську станцію перешкод Р-934БМВ. Її було уражено FPV-дроном.

Про це повідомили у Telegram-каналі Russia no context.

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Знищення російської станції

Як відомо, за допомогою FPV-дрону було знищено новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

На фото видно, як після влучного удару техніка повністю згоріла та не підлягає роботі.

Знищена російська станція "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Знищена російська станція "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Знищена російська станція "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext

Знищена російська станція "Борисоглебск-2". Фото: t.me/russianocontext 1 / 4

Що відомо про знищену станцію

Станція Р-934БМВ розміщується на самохідному гусеничному шасі МТ-ЛБу, яке забезпечує високу рухливість та прохідність пересічною місцевістю.

Головне завдання цього комплексу — виявляти та придушувати різні канали зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Машину цього комплексу ЗСУ захопили ще на початку великої війни з РФ.

Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. Крім того, є можливість придушення радіонавігаційних систем.

Для того, аби розгорнути усі засоби та підготовку до бойової роботи після прибуття на місце, комплексу потрібно близько 15 хвилин. Загальну координацію роботи комплексу здійснює розрахунок пункту управління Р-330КМВ, що складається з чотирьох осіб.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці ювелірно знищили російську гаубицю, яка стояла серед житлових будинків.