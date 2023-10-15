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У СтратКомі показали ефектну роботу бійців 105 бригади: відео

15 жовтня 2023 18:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У СтратКомі показали ефектну роботу бійців 105 бригади: відео
Знищення окупантів. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські бійці професійно та ефектно знищують російських окупантів. Відтак, за декілька тижнів росіяни втратили чимало особового складу та техніки. 

У СтратКомі показали добірку "яскравої" роботи воїнів 86-го батальйону.

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Ефектна робота українських військових 

У відомстві опублікували підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

На відео видно, як воїни спершу майстерно "вишуковують" схованки чи техніку окупантів та завдають прицільного удару. Від "палаючих" гостинців ЗСУ росіяни тікають, залишаючи своїх побратимів та навіть одяг.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня дрон Служби безпеки України вдало атакував електропідстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області, до якої  були підключені російські військові об’єкти. Відтак, росіяни теж дізналися, що таке блекаут.

Також в СБУ показали, як бійці підрозділу "Білий вовк" вправно знищують живу силу та техніку ворога

Окрім того, командувач сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ за чотири дні знищили 25 ворожих танків

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