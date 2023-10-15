В СтратКоме показали эффектную работу бойцов 105 бригады: видео

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот

Украинские бойцы профессионально и эффектно уничтожают российских оккупантов. Так, через несколько недель россияне потеряли немало личного состава и техники.

В СтратКоме показали подборку "яркой" работы воинов 105 бригады.

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Эффектная работа украинских военных

В ведомстве опубликовали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

На видео видно, как воины сначала мастерски "изыскивают" тайники или технику оккупантов и наносят прицельный удар. От "горящих" гостинцев ВСУ россияне убегают, оставляя своих собратьев и даже одежду.

Напомним, в ночь на 15 октября дрон Службы безопасности Украины удачно атаковал электроподстанцию Красная Яруга в Белгородской области, к которой были подключены российские военные объекты. Так, россияне тоже узнали, что такое блекаут.

Также в СБУ показали, как бойцы подразделения "Белый волк" умело уничтожают живую силу и технику врага.

Кроме того, командующий сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ за четыре дня уничтожили 25 вражеских танков.